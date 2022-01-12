Единая Россия начнет реализацию народной программы через мобильное приложение

Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин провел встречу с самыми активными пользователями приложения «ВВЕРХ», участники которой обсудили итоги работы за год, а также вопросы реализации партийных проектов и народной программы партии c помощью этого приложения.

В 2022 году планируется обновление приложения и создание партийной DMP-платформы для продвижения малых дел активистов партии, образовательной онлайн-платформы по методикам Высшей партийной школы, а также корпоративной системы лояльности для пользователей приложения, сообщает пресс-служба ЕР.

Сидякин поблагодарил участников встречи за работу в волонтерских центрах партии и оказание помощи медикам, отработку обращений жителей регионов и участие в сборе предложений в народную программу.

Итогом встречи стало решение о создании общественного совета проекта «Мобильное приложение «ВВЕРХ», в состав которого войдут активные пользователи – они будут заниматься развитием приложения. А также клуба лидеров «ВВЕРХ» – сообщества, на площадке которого лидеры рейтинга приложения разных лет смогут встречаться, знакомиться, обмениваться идеями и сотрудничать.

С момента запуска в приложении зарегистрировались уже более 280 тысяч пользователей, в том числе свыше 47 тысяч депутатов всех уровней. Активисты и сторонники партии совершили более 2,5 млн социально значимых дел.

По оценкам экспертов, мобильное приложение «ВВЕРХ» стало лучшим электоральным софтом избирательной кампании-2021, а также было отмечено дипломом первой степени премии Российской ассоциации политических консультантов в номинации «Новые инструменты избирательной кампании».

Лидеры рейтинга приложения были избраны в руководящие органы партии. Владимир Карагодин из Ростовской области и Мария Самоделкина из Нижегородской области вошли в Высший совет «Единой России». В Генеральный совет избраны Анатолий Лобов из Краснодарского края и Яков Миндрулев из Иркутской области. Юрий Ермаков из Московской области, Джамаладин Гасанов из Республики Дагестан, Алексей Леонов из Ленинградской области, Дмитрий Рябов из Тамбовской области и Мустафа Цуров из Республики Ингушетия будут включены в комиссии при Генсовете.

За 2021 год более двух тысяч пользователей «ВВЕРХ» стали победителями федерального рейтинга. Многие из них приняли участие в работе третьего этапа съезда «Единой России», встречались с руководством партии, прошли обучение в Высшей партийной школе. В начале нового года самые активные пользователи будут избраны в региональные политсоветы и станут помощниками депутатов Госдумы.