Лидер РД поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры региона с профессиональным праздником

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником и знаменательной датой – 300-летием российской прокуратуры.

Уже тогда, три столетия назад, было сформулировано главное предназначение, стоящее перед отечественной прокуратурой, – быть «оком государевым» в надзоре за верховенством закона. Эта миссия не изменилась и по сей день. Люди долга и чести, на ваших плечах лежит груз ответственности за неукоснительное соблюдение законности во всех сферах жизни, защиту прав и свобод граждан. Как справедливо отметил наш национальный лидер В.В. Путин, «от результатов вашей работы, от отношения к делу зависят судьбы людей, их благополучие, правопорядок в стране и поступательное развитие России».

В сложные периоды истории нашего Отечества не раз проявлялось огромное значение прокурорского корпуса в защите интересов государства и общества. В Дагестане работники ведомства, невзирая на потери, смогли внести свой важный вклад в стабилизацию обстановки и укрепление правопорядка в регионе, оставаясь верными присяге и букве закона.

Сегодня сотрудники прокуратуры республики могут по праву гордиться своими предшественниками, которые отлично знали свое дело, проявляли при решении ответственных задач компетентность, мужество, личную порядочность, свято берегли честь мундира.

На вас приходится огромная психологическая нагрузка. Люди идут к вам со своей болью, бедой, проблемами. Каждый день вы восстанавливаете справедливость, защищаете права дагестанцев. Большое количество обращений к вам – показатель высокого доверия людей. От всей души благодарю каждого из вас за верное служение закону и принципиальное выполнение своего долга.

Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, успехов во всех начинаниях на благо Дагестана, всей России!