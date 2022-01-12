Сергей Меликов призвал муниципалитеты не снижать темпы вакцинации и уровень тестирования на COVID-19

Как отметил руководитель субъекта, в целом в республике удалось обеспечить стабильность эпидемиологической обстановки в праздничные дни. И в этой связи поблагодарил, прежде всего, медработников за такие результаты, а также сотрудников Роспотребнадзора и МВД по РД, обеспечивавших контроль за соблюдением ограничительных мероприятий. Положительно сказалась и активизация работы муниципалитетов, как в части вакцинации населения, так и его тестирования.



Вместе с тем по-прежнему тема номер один, по словам Сергея Меликова, – сохранение готовности инфекционных стационаров и поликлиник к приему больных. Сегодня в стационарах республики развернуто более 2 тыс. коек, резерв свободного коечного фонда удается держать на уровне свыше 22 %. «Такой запас нам надо сохранять», – призвал глава региона. Это особенно важно, заметил Меликов, в условиях распространения штамма «омикрон», который характеризуется высокой заразностью. «В стране уже есть случаи его выявления у людей, не покидавших пределы страны. Распространение омикрона может привести к нагрузке на амбулаторно-поликлиническое звено. Поэтому надо быть максимально готовыми к возможному росту нагрузки на амбулаторном уровне», – сказал Глава Дагестана.



В целом отмечена значимость сохранения оказания плановой медицинской помощи, активной вакцинации населения, регламентированного уровня тестирования, а также своевременного внесения данных в федеральные информационные регистры и порталы.



«В части тестирования мы по-прежнему придерживаемся стратегии наращивания объемов исследований. На сегодня средний показатель в республике 316 исследований на 100 тыс. населения. Требования по охвату в целом по республике соблюдаются. Главное – их сегодня не снижать», – подчеркнул руководитель субъекта.



Касаясь вакцинации, Глава Дагестана констатировал, что, несмотря на праздничные дни, за 10 дней января в республике вакцинировано более 60 тыс. человек: в среднем ежедневно по 6 тыс. человек, что почти в 2 раза больше, чем в декабре.



По данным Минздрава России, темп вакцинации, сложившийся в регионе за последнюю неделю, является лучшим по стране, и по этому показателю республика расположилась на первом месте.



Однако глава республики напомнил, что на совещании 29 декабря минувшего года была поставлена задача по 60-ти процентному охвату вакцинацией от численности взрослого населения к концу текущего месяца. На 10-е января вакцинировано уже более 46 % подлежащих. Руководитель субъекта призвал не снижать темпов в этом направлении, особое внимание уделяя разъяснительной работе, усиливая информационную кампанию, в том числе и в муниципалитетах.



Главная цель при этом, заявил Меликов, – не достижение определенных показателей, а формирование достаточного уровня коллективного иммунитета и сохранение здоровья и жизней людей. С этой же целью в Дагестане, как и по всей стране, и в мире в целом, продолжают действовать требования по QR-кодам.



Вместе с тем результаты проведенных органами правопорядка при участии городских и районных администраций и Управления Роспотребнадзора по республике проверок в ноябре-декабре 2021 года показали, что из почти 700 хозяйствующих субъектов более трети данные требования не соблюдали, а также нарушали санитарно-эпидемиологические треблвания по профилактике Covid-19. По итогам – составлено свыше 100 протоколов, направлено 515 предписаний, приостановлена деятельность 40 объектов. В том числе это касается ресторанов и детских клубов.



«Однако успех нашей работы измеряется не количеством закрытых ларьков или выписанных протоколов. Защитить здоровье людей возможно, только объединив усилия, в том числе с социально ориентированным бизнесом. Необходимо понять, что только при наличии коллективного иммунитета ограничительные меры будут снижаться», – сказал Сергей Меликов.



По данным руководителя регионального управления Роспотребнадзора Николая Павлова, по состоянию на сегодняшний день в республике зарегистрировано 66923 лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции, за истекшие сутки – 111.



Наибольший прирост заболеваемости за прошедшую неделю отмечен в 8 территориях: Дербентском, Карабудахкентском, Левашинском, Магарамкентском, Новолакском районах, городах Дагестанские Огни, Каспийск, Махачкала. На 24-х территориях отмечается стабилизация, а в Агульском, Лакском, Кулинском, Рутульском, Табасаранском и Чародинском районах новых случаев не зарегистрировано.



При этом, по словам Павлова, среди заболевших преобладает городское население, наибольший удельный вес приходится на возрастную группу от 30 до 59 лет. Число заболевших в возрасте старше 60 лет несколько снизилось.



Среди причин продолжающегося распространения инфекции руководитель республиканского Роспотребнадзора назвал низкий уровень коллективного иммунитета, систематическое несоблюдение противоэпидемических мер и ограничений. Также обратил внимание Николай Павлов на проведение дезинфекции в очагах заболевания. «В этом плане есть два слабых места: в Ахтынском районе дезинфекция проводилась в 11 % зарегистрированных очагов, что крайне недостаточно, и в г. Махачкале организация, которая выиграла конкурс на обработки, в выходные дни не проводила дезинфекцию», – проинформировал он.



Что касается вакцинации, то на сегодня в республике привито 842909 человек.



Останавливаясь на штамме «омикрон», который на данный момент в республике не обнаружен, Николай Павлов отметил, что главной его особенностью является высокая контагиозность и короткий инкубационный период – 1-2 дня: то есть человек, проконтактировавший с больным, уже на следующий день становится заразным для окружающих. Однако, подчеркнул главный санитарный врач республики, ношение масок снижает риск заражения на 60-70 %.



Вместе с тем в связи с возобновлением учебного процесса увеличивается риск заноса и распространения коронавирусной инфекции в детских коллективах.



«С учетом складывающейся эпидситуации в республике предлагаю проводить мероприятия по разрыву цепочки передачи вирусной инфекции, а именно: продолжать и активно контролировать соблюдение масочного и дезинфекционного режимов в закрытых общественных помещениях и в общественном транспорте, организацию утренних фильтров на рабочих местах и в организованных коллективах, наращивать тестирование и темпы вакцинации. Также рекомендую Минздраву республики обеспечить обследование всех граждан с признаками ОРВИ на ковид, используя экспресс-тесты», – озвучил рекомендации Николай Павлов.



Он также сообщил о дополнительном усилении санитарно-карантинного контроля за прибывающими в республику из-за рубежа.



Врио руководителя Минздрава РД Татьяна Беляева в рамках заседания доложила, что число госпитализированных пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией с 1 по 10 января составило 1064 человека, среднесуточное число заболевших за 10 дней – 106 человек. Лабораторно подтвержден за 10 суток 921 случай. Выписано 825 пациентов, умерло в стационарах республики от лабораторно подтверждённого коронавируса 36 человек.



Она также добавила, что на сегодняшний день в стационарах республики получают медицинскую помощь 35 детей с новой коронавирусной инфекцией и 27 беременных женщин.



«Низким остается процент вакцинации среди беременных. Он составляет всего 6%, несмотря на отсутствие противопоказаний для иммунизации беременных», – уточнила врио министра.



Сегодня в Дагестане развернуто 2095 коек для лечения пациентов с пневмонией и COVID-19. Получает лечение 1591 пациент, из них 704 – это лабораторно подтверждённые случаи. В отделениях реанимации находятся 122 человека, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 45. На амбулаторном лечении с пневмонией состоит 848 человек.



По словам Беляевой, 20 января ожидается централизованная поставка дополнительного количества экспресс-тестов, которые будут оперативно распределены по медицинским учреждениям.



«Чтобы понимать важность вакцинации, приведу ряд убедительных фактов. По данным федерального регистра вакцинированных на 10 января, с учетом первично вакцинированных, количество заболевших среди вакцинированных составляет 1,8 %, количество умерших – 0,03 %», – подчеркнула докладчик.



Комментируя, Глава Дагестана выразил уверенность, что именно высокие темпы вакцинации гарантируют снижение количества заболевших коронавирусом.



В пример Сергей Меликов привёл Хивский район, где вакцинировано более 90% людей. При этом в стационарах муниципалитета нет ни одного человека с COVID-19. Глава Дагестана отметил проведённую руководством района профилактическую работу в части вакцинации. Эту деятельность, уверен он, нужно проводить с участием старейшин, представителей духовенства и других авторитетных людей.



В этой связи Сергей Меликов поблагодарил глав тех муниципалитетов, где созданы все условия для вакцинации и проводится профилактическая работа с населением. Среди городов лидер – Кизилюрт, где почти 60% вакцинированных взрослых жителей.



Отстающим муниципалитетам глава региона рекомендовал обратить внимание на успешный опыт коллег и наладить с ними взаимодействие по данному вопросу.