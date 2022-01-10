ЗАМАНА - Рамазан Джафаров посетил Свято-Успенский кафедральный собор Махачкалы

Рамазан Джафаров посетил Свято-Успенский кафедральный собор Махачкалы

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10 января, 2022. Понедельник 13:20
Рамазан Джафаров посетил Свято-Успенский кафедральный собор Махачкалы
Сегодня, 7 января, в День Рождества Христова, врио заместителя Председателя Правительства Дагестана Рамазан Джафаров посетил Свято-Успенский кафедральный собор Махачкалы.  
Рамазан Джафаров посетил Свято-Успенский кафедральный собор Махачкалы
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В рамках визита врио вице-премьера от имени руководства Дагестана поздравил Архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама и всех православных христиан республики с праздником.

«Поздравляю всех православных с Рождеством Христовым. Наша республика всегда славилась атмосферой братства и взаимопонимания между представителями разных вероисповеданий, традициями дружбы и добрососедских отношений между населяющими ее народами. Межнациональный мир и согласие, гармоничное взаимодействие между различными конфессиями и сегодня являются для нас непреходящей ценностью. В этот светлый праздник желаю все мира и добра, благополучия и успеха во всех делах», - сказал вице-премьер.

Также Рамазан Джафаров выразил благодарность  Архиепископу Варлааму за работу Махачкалинской епархии по укреплению межнационального согласия, поддержки института семьи и воспитания молодежи в республике. 

«Желаю дальнейших успехов в благородной деятельности во имя укрепления мира и согласия в дагестанском обществе», -  заключил Джафаров.

В мероприятии также принял участие Председатель Комитета НС РД по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям Анатолий Карибов, первый заместитель министра по национальной политике РД Гарун Давыдов.

 

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