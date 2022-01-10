В рамках визита врио вице-премьера от имени руководства Дагестана поздравил Архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама и всех православных христиан республики с праздником.

«Поздравляю всех православных с Рождеством Христовым. Наша республика всегда славилась атмосферой братства и взаимопонимания между представителями разных вероисповеданий, традициями дружбы и добрососедских отношений между населяющими ее народами. Межнациональный мир и согласие, гармоничное взаимодействие между различными конфессиями и сегодня являются для нас непреходящей ценностью. В этот светлый праздник желаю все мира и добра, благополучия и успеха во всех делах», - сказал вице-премьер.

Также Рамазан Джафаров выразил благодарность Архиепископу Варлааму за работу Махачкалинской епархии по укреплению межнационального согласия, поддержки института семьи и воспитания молодежи в республике.

«Желаю дальнейших успехов в благородной деятельности во имя укрепления мира и согласия в дагестанском обществе», - заключил Джафаров.

В мероприятии также принял участие Председатель Комитета НС РД по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям Анатолий Карибов, первый заместитель министра по национальной политике РД Гарун Давыдов.