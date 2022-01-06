Утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным перечень поручений позволит запустить в Дагестане масштабную работу по реализации проектов газоснабжения и развития энергетического хозяйства, написал глава республики Сергей Меликов в своем инстаграме.

"Это беспрецедентный случай – когда на федеральном уровне приняты меры в целях обеспечения газом и электричеством жителей одного, отдельно взятого региона. Но нужно помнить, что впереди кропотливая и длительная работа, которая потребует совместных усилий органов власти и ресурсоснабжающих организаций, а также терпения – со стороны дагестанцев", - написал он.

По словам Меликова, в настоящее время власти Дагестана уже наладили взаимодействие с Минэнерго РФ и руководством ресурсоснабжающих организаций, и сейчас в рамках новых поручений президента данное сотрудничество будет расширено.

"Проблемы энергетического комплекса – это не единственные вопросы, которые мы планируем решать в новом году", - добавил он.

Ранее сообщалось, что правительство РФ вместе с ПАО "РусГидро", "Россетями" и "Газпромом" до марта рассмотрят вопрос о привлечении дополнительных инвестиций в энергокомплекс Дагестана. Это следует из перечня поручений по итогам пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Средства нужны для модернизации и развития проектов в республике.

Кроме того, непосредственно "Россети" вместе с правительством Дагестана к тому же сроку рассмотрят объединение "на базе крупнейших организаций, осуществляющих деятельность в энергетической сфере, электрических сетей Республики Дагестан".

"Газпром" же до марта вместе с кабмином должен рассмотреть возможность ускоренной газификации в регионе.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции пообещал "разобраться" с проблемой энергоснабжения в Дагестане. После ПАО "Россети" сообщали о планах вложить в модернизацию сетевого комплекса Дагестана почти 7,7 млрд рублей в 2022-2023 гг.

Ранее также сообщалось о выделении "Россети Северный Кавказ" 0,89 млрд руб. из резервного фонда на возмещение затрат на восстановление распредсетей в Дагестане.