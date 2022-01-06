ЗАМАНА - В Дагестане начнутся масштабные мероприятия по обеспечению населения газом и светом – Меликов

В Дагестане начнутся масштабные мероприятия по обеспечению населения газом и светом – Меликов

Автор
06 января, 2022. Четверг 19:25

Утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным перечень поручений позволит запустить в Дагестане масштабную работу по реализации проектов газоснабжения и развития энергетического хозяйства, написал глава республики Сергей Меликов в своем инстаграме.

В Дагестане начнутся масштабные мероприятия по обеспечению населения газом и светом – Меликов
Информация

"Это беспрецедентный случай – когда на федеральном уровне приняты меры в целях обеспечения газом и электричеством жителей одного, отдельно взятого региона. Но нужно помнить, что впереди кропотливая и длительная работа, которая потребует совместных усилий органов власти и ресурсоснабжающих организаций, а также терпения – со стороны дагестанцев", - написал он.

По словам Меликова, в настоящее время власти Дагестана уже наладили взаимодействие с Минэнерго РФ и руководством ресурсоснабжающих организаций, и сейчас  в рамках новых поручений президента данное сотрудничество будет расширено.

"Проблемы энергетического комплекса – это не единственные вопросы, которые мы планируем решать в новом году", - добавил он.

Ранее сообщалось, что правительство РФ вместе с ПАО "РусГидро", "Россетями" и "Газпромом" до марта рассмотрят вопрос о привлечении дополнительных инвестиций в энергокомплекс Дагестана. Это следует из перечня поручений по итогам пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Средства нужны для модернизации и развития проектов в республике.

Кроме того, непосредственно "Россети" вместе с правительством Дагестана к тому же сроку рассмотрят объединение "на базе крупнейших организаций, осуществляющих деятельность в энергетической сфере, электрических сетей Республики Дагестан".

"Газпром" же до марта вместе с кабмином должен рассмотреть возможность ускоренной газификации в регионе.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции пообещал "разобраться" с проблемой энергоснабжения в Дагестане. После ПАО "Россети" сообщали о планах вложить в модернизацию сетевого комплекса Дагестана почти 7,7 млрд рублей в 2022-2023 гг.

Ранее также сообщалось о выделении "Россети Северный Кавказ" 0,89 млрд руб. из резервного фонда на возмещение затрат на восстановление распредсетей в Дагестане.

"Это беспрецедентный случай – когда на федеральном уровне приняты меры в целях обеспечения газом и электричеством жителей одного, отдельно взятого региона. Но нужно помнить, что впереди кропотливая и длительная работа, которая потребует совместных усилий органов власти и ресурсоснабжающих организаций, а также терпения – со стороны дагестанцев", - написал он.

По словам Меликова, в настоящее время власти Дагестана уже наладили взаимодействие с Минэнерго РФ и руководством ресурсоснабжающих организаций, и сейчас  в рамках новых поручений президента данное сотрудничество будет расширено.

"Проблемы энергетического комплекса – это не единственные вопросы, которые мы планируем решать в новом году", - добавил он.

Ранее сообщалось, что правительство РФ вместе с ПАО "РусГидро", "Россетями" и "Газпромом" до марта рассмотрят вопрос о привлечении дополнительных инвестиций в энергокомплекс Дагестана. Это следует из перечня поручений по итогам пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Средства нужны для модернизации и развития проектов в республике.

Кроме того, непосредственно "Россети" вместе с правительством Дагестана к тому же сроку рассмотрят объединение "на базе крупнейших организаций, осуществляющих деятельность в энергетической сфере, электрических сетей Республики Дагестан".

"Газпром" же до марта вместе с кабмином должен рассмотреть возможность ускоренной газификации в регионе.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции пообещал "разобраться" с проблемой энергоснабжения в Дагестане. После ПАО "Россети" сообщали о планах вложить в модернизацию сетевого комплекса Дагестана почти 7,7 млрд рублей в 2022-2023 гг.

Ранее также сообщалось о выделении "Россети Северный Кавказ" 0,89 млрд руб. из резервного фонда на возмещение затрат на восстановление распредсетей в Дагестане.

 

Прочитано 53 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top