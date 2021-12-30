В совещании принял участие врио заместителя Председателя Правительства Дагестана Манвел Мажонц и врио министра энергетики и ЖКХ Дагестана Ризван Мурадов.

Межведомственное совещание прошло в режиме видео-конференцсвязи с участием заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, заместителя министра энергетики РФ Павла Сниккарс, директора Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Министерства финансов РФ Оксаны Буториной, генерального директора, председателя правления ПАО «РОССЕТИ» Андрея Рюмина, гендиректора «Газпром Межрегионгаз» Сергея Густова и представителей других профильных министерств.

Коротко о положении дел в каждой из отраслей и о текущем состоянии и перспективах развития электроэнергетического комплекса в республике участникам совещания доложил врио вице-премьера РД Манвел Мажонц.

Об электроснабжении

Он сообщил, что в целях обеспечения качественного и надежного электроснабжения была подготовлена Программа по подготовке оборудования филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов, которая формировалась с учетом необходимости предупреждения проблем, возникших в предыдущий отопительный период. В рамках программы выполнены работы на сумму 379 млн рублей. Также предусмотрено приобретение спецтехники в количестве 92 единиц на общую сумму 479 млн рублей. Поставка оставшейся части техники планируется до конца текущего года. Однако указанный объем средств является недостаточным для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей республики.

«Для решения проблем разработан план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 на общую сумму более 1 млрд рублей. Разработан проект Программы повышения надежности электросетевого комплекса республики на сумму 7,6 млрд рублей. Отдельно подготовлен проект программы по повышению надежности электроснабжения потребителей г. Махачкалы с объемом финансирования 3,5 млрд рублей. Программа проходит согласование с системным оператором единой энергетической системы и затем будет направлена на рассмотрение в Минэнерго России.

Также Распоряжением Правительства России в текущем году из резервного фонда, Минэнерго России выделено 890,8 млн рублей для предоставления субсидий ПАО «Россети Северный Кавказ» для реализации мероприятий по восстановлению распределительных сетей электроснабжения Республики Дагестан», - рассказал врио вице-премьера о запланированных мероприятиях.

О газоснабжении

Далее Манвел Мажонц подробно доложил о состоянии газового комплекса, в котором также имеются проблемы, схожими с проблемами электросетевого комплекса. В частности, высокий уровень износа газовых сетей, нехватка мощностей объектов газоснабжения (25 газораспределительных станций перегружено, либо работают на пределе проектной производительности), необходимость дальнейшей газификации населенных пунктов.

Проблема высокого уровня износа газовых сетей в немалой степени была следствием неурегулированности порядка использования газораспределительными организациями – структурными подразделениями ПАО «Газпром» газовых сетей, принадлежащих Республике Дагестан (срок договора аренды истек еще в 2014 году и не был продлен). Это привело к невозможности пересмотра тарифа на транспортировку газа, являющегося основным источником доходов газораспределительных организаций и отсутствию поступления средств в бюджет республики от арендных платежей, для их дальнейшего использования на ремонт сетей. Так, в декабре 2021 года заключен новый договор аренды газовых сетей между Республикой Дагестан и ООО «Газпром газораспределение Дагестан». Поступление арендных платежей позволит реализовать мероприятия по капитальному ремонту газовых сетей, принадлежащих республике, поэтому прорабатывается вопрос установления экономически обоснованного тарифа на транспортировку газа, что позволит обеспечить возможность реализации газораспределительной организацией мероприятий по содержанию газовых сетей в надлежащем состоянии.

Для решения вопроса реконструкции газораспределительных станций проводится работа в рамках Программы реконструкции и технического перевооружения объектов добычи и транспорта газа на 2021–2025 годы, реализуемой ПАО «Газпром». Однако по ряду объектов требуется перенос сроков завершения работы на более ранний период, с учетом острой нехватки мощностей и социальному напряжению в обществе.

Концепция газификации под управлением единого оператора газификации, позволит ускорить темпы газификации населенных пунктов, а также обеспечит возможность догазификации уже газифицированных населенных пунктов.

О водоснабжении

Переходя к следующему вопросу доклада, Манвел Мажонц сообщил, что общая протяженность водоводов и водопроводных сетей, нуждающихся в замене на территории республики– 5036 км. Отсутствуют очистные сооружения водоснабжения в городах Избербаш, Хасавюрт, Буйнакск, Дербент, Кизляр, Дагестанские Огни, Южно-Сухокумск. Протяженность канализационных коллекторов и сетей на территории республики составляет 1974 км, из них требует замены 756 км. В городах Буйнакск, Хасавюрт, Кизляр, Дагестанские Огни, Южно-Сухокумск отсутствуют очистные сооружения канализации.

Проблемной, по его мнению, остается ситуация, связанная с платежами предприятий ЖКХ и населения перед ресурсоснабжающими организациями. Среди основных причин образования задолженности недостаточность тарифа и низкие нормативы на предоставляемые ими услуги.

В целях решения указанных проблем в сфере водоснабжения и водоотведения в Республике Дагестан утверждена Программа устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан. Мероприятия Программы направлены на усиление претензионной работы по должникам, уменьшение доли бесхозяйных объектов энергетики и ЖКХ, утверждение и реализацию планов мероприятий по выявлению несанкционированного подключения к коммунальным сетям, увеличение объема безналичных платежей за коммунальные услуги.

В рамках Программы также предусматриваются мероприятия по созданию Единого оператора в сферах водоснабжения, водоотведения и Единого информационно-расчетного центра Республики Дагестан. Разработана организационно-финансовая модель и уставы единого оператора и ЕИРЦ.

«В настоящее время с Минэкономразвития России достигнуто понимание о необходимости субсидирования Республики Дагестан в рамках реализации указанной Программы в части решения проблем водоснабжения и водоотведения (на покрытие расходов, связанных с повышением тарифов) в пределах 6-8 млрд рублей. Вместе с этим, источники финансирования расходов не определены.

Приоритетные направления развития систем водоснабжения в республике определены подпрограммой «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Дагестан» в составе Государственной программы Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан», в рамках которой до 2024 года предусмотрены мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции более 110 объектов водоснабжения с общим объемом финансирования около 12,35 млрд рублей, ввод в эксплуатацию которых позволят обеспечить качественной питьевой водой около 900 тыс. человек.

Кроме того, в Республике Дагестан разработан проект Комплексной программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на 2021-2024 годы и плановый период до 2030 года, который в настоящее время направлен на согласование в Минэкономразвития России, Минстрой России и государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В целях реализации инфраструктурных проектов в жилищно-коммунальном секторе Республики Дагестан с использованием механизмов государственно-частного партнерства, для Республики Дагестан определен размер федерального бюджетного кредита – 10 524,531 млн рублей.

Кроме того, Правительством Республики Дагестан направлена заявка в адрес Минстроя России, в соответствии с которой предполагается проектирование и строительство дополнительных водоводов для обеспечения водоснабжением населения г. Махачкалы (Ленинский район), Каспийска и прилегающих населенных пунктов.

Протяженность предлагаемых водоводов составляет 73 км каждый, диаметр - 1420-1020 мм, мощность - 210 тыс. куб/м в сутки. Размер средств частного инвестора на реализацию проекта на 2021-2023 годы составляет 8 384,199 млн рублей.

Реализация указанного проекта позволит полностью исключить канал имени Октябрьской революции из системы водоснабжения городов Махачкалы, Каспийска и прилегающих населенных пунктов, а также обеспечит качественным водоснабжением население указанных муниципалитетов численностью более 700 тыс. человек, создаст благоприятные условия для развития жилищного строительства, туристского кластера на прибрежной зоне и комплексного развития территории городских агломераций»,- заверил Манвел Мажонц.

Завершая обсуждение, Александр Новак поручил завершить к концу 2022 года инвентаризацию государственного имущества, в части выявления «задвоенных» и бесхозяйных электрических и газовых сетей и оборудования для оформления в собственность, подчеркнув, что этот вопрос долгие годы не решается, имущество изнашивается, никем не обслуживается, а бюджет недополучает средства. Также он дал поручение «Газпром Межрегионгаз» совместно с республикой подготовить предложения по созданию модели концессионного соглашения газораспределительных сетей с целью приведения в нормативное состояние. Минэнерго и Минэкономразвития совместно с Минфином России определиться с источником финансирования на реализацию программ для повышения надежности предоставления услуг ЖКХ, установить экономически обоснованные тарифы и нормативы в соответствии с законодательством на услуги ЖКХ.

Подводя итоги, стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество в целях эффективного решения возникающих вопросов. Александр Новак подчеркнул, что решение вопросов топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан является для Правительства России на сегодняшний день приоритетным проектом и предложения услышаны. Вице-премьер обратил внимание, что Президент России Владимир Путин видит искреннюю заинтересованность и готовность к поиску решений топливно-энергетических вопросов Республики Дагестан и готов оказать всяческую помощь в решении накопившихся проблем.