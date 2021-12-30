Лидер РД руководителям органов власти региона: «Давайте будем более объективными и требовательными к себе в новом году»

COVID-19



По данным руководителя Управления Роспотребнадзора по РД Николая Павлова, на сегодняшний день в республике с нарастающим итогом зарегистрирован 65 681 подтвержденный случай заболевания коронавирусом: за истекшие сутки – 120.



«Объективно мы видим снижение заболеваемости, в том числе и среднесуточного темпа прироста. В то же время при анализе ситуации по территориям республики установлено, что 17 территорий превышают среднереспубликанский показатель по заболеваемости. При этом наибольший удельный вес заболевших за минувшую неделю пришелся на возрастную группу от 30 до 59 лет. Вместе с тем 39% заболевших – это люди старше 60 лет. Также за прошлую неделю впервые у нас дети от 1 до 6 лет стали болеть в 2,6 раза больше, чаще стали болеть и дети от 7 до 14 лет. И причиной заболевания чаще всего становятся домашние контакты – болеют целыми семьями», – проинформировал Павлов.



Кроме того, главный санитарный врач республики подчеркнул, что практически 70% заболевших не соблюдают масочный режим в общественных местах, участвуя в массовых мероприятиях.



«В то же время хочу отметить, по результатам мониторинговых проверок, ситуация в этом отношении удовлетворительная в торговых центрах Махачкалы, страдает этим – несоблюдением масочного режима – больше общественный транспорт», – констатировал Николай Павлов.



При этом за прошедшие две недели на изоляцию отправлено 11 896 контактных лиц, всего зарегистрировано за это время 2052 заболевших.



«В республике дезинфекция в очагах коронавирусной инфекции проведена на 97,3 %. В этом отношении страдает только Махачкала, где обработано только 36% очагов, что крайне недостаточно», – подчеркнул Павлов.



Новое о вакцинации



Что касается вакцинации, то на сегодняшний день иммунизацию прошли 760 492 человека – это 42,2 % от подлежащего вакцинации населения. При этом, по словам Павлова, с 31 декабря вступит в силу новый национальный календарь, в соответствии с которым вакцинации от ковида будут подлежать дети в возрасте от 12 до 17 лет.



Остановился руководитель регионального Роспотребнадзора также на необходимости увеличения охвата тестированием населения. Резервы для этого, по заявлению Павлова, в республике есть, в том числе и в части экспресс-тестирования.



«Риски у нас очень высокие в связи с тем, что новый штамм-омикрон распространяется по Европе, и уже есть случаи его проникновения на территорию республики: определенная работа проводится, в том числе по изоляции заболевших. Новый вирус опасен для тех, у кого нет иммунного ответа на коронавирусную инфекцию. Уважаемые главы муниципалитетов, предлагаю вам активно взяться за вакцинацию», – обратился к руководителям городов и районов руководитель республиканского Роспотребнадзора.



Продолжая тему, врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева доложила, что со 2 по 24 декабря количество случаев заболевания составляет 37,9 на 1 тысячу населения. По стране этот показатель равен 96.



«На протяжении двух недель мы имеем определенную тенденцию, когда количество выписанных превышает количество госпитализированных. Снижается и количество лиц, находящихся на амбулаторном лечении. Но, к сожалению, количество госпитализированных с тяжелыми формами заболевания и лиц старше 60-65 лет остается высоким», – добавила Беляева. Летальность от COVID-19 в республике составляет 2,8%, уточнила врио министра.



Кроме того, докладчик сообщила, что на сегодня в регион поставлено почти 183 тысячи доз вакцины, остаток в медицинских учреждениях составляет 322 тыс. доз.



Итоги социально-экономического развития РД за 11 месяцев 2021 года



Предварительные итоги социально-экономического развития за январь-ноябрь 2021 года подвел врио Первого вице-премьера РД Нюсрет Омаров.



Он сообщил, что индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности за указанный период увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2020 года и составил 102,2%. Рост индекса обусловлен увеличением объемов производства по таким видам деятельности, как «промышленность», «транспорт» и «торговля», уточнил Омаров. Индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2021 г. к соответствующему периоду 2020 г. составил 109,5%. Рост обеспечен за счет обрабатывающих отраслей промышленности и выработки электроэнергии.



В частности, за счет увеличения производства АО «Дагдизель», НИИ «Волна», АО «Завод Точной механики», Филиал АО «Азимут» в г. Махачкале, ОАО «Концерн КЭМЗ», Филиал ОАО «НПЦ Конверсии» в г. Махачкала «ММЗС», Дагестанским филиалом «Русгидро», обувными фабриками, АО «Керамогранит Дагестан», ООО «Салаватстекло Каспий», АО «Кизлярагрокомплекс», ОАО «Махачкалинский мясокомбинат», ОАО «Денеб».



Оборот организаций по виду деятельности «рыболовство и рыбоводство» составил 368 млн рублей, объем производства продукции сельского хозяйства – 157 млрд рублей, объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», – 154 млрд рублей, оборот розничной торговли – 561 млрд рублей.



Омаров также добавил, что объем платных услуг, оказанных населению республики через все каналы реализации, в январе-ноябре 2021 года составил 131 млрд рублей. Среднемесячная номинальная заработная плата за указанный период составила 31 тыс. рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличилась на 6,6%. Реальная заработная плата за этот же период по сравнению с соответствующим периодом 2020 года уменьшилась на 2,8% за счет опережающего роста цен.



Реализация нацпроектов и исполнение бюджета



Докладывая о ходе реализации национальных проектов, Омаров напомнил, что в 2021 году в Дагестане реализовывалось 45 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов с общим объемом финансирования 23,9 млрд рублей: 18,8 млрд – средства федерального бюджета, 3,1 млрд – средства республиканского бюджета, 2 млрд рублей – иные источники.



«По состоянию на 28 декабря 2021 года, кассовое исполнение составляет 15,8 млрд рублей или 66,1% от общего объема средств этого года», – отметил он.



Также врио Первого вице-премьера проинформировал об исполнении республиканского бюджета на сегодняшний день. Так, налоговые и неналоговые поступления консолидированного бюджета республики составили 52,2 млрд рублей или 95,1% к годовым бюджетным назначениям. Поступление налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета составило 39,1 млрд рублей или 94,8% к годовым бюджетным назначениям. В бюджеты муниципальных образований поступило 13,1 млрд рублей или 96%.



При уточненном плане расходов республиканского бюджета на 2021 год в сумме 183 млрд рублей, по состоянию на 28 декабря, кассовые расходы составили 164 млрд рублей или 89,7% к уточненному годовому плану.



Планы на 2022 год



Касаясь республиканского бюджета на 2022 год, Омаров напомнил о принятом на прошедшей сессии Народного Собрания РД Законе РД «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Согласно документу, общий объем доходов составит 170,5 млрд рублей, расходов – 182,7 млрд, дефицит – 12,2 млрд рублей.



При этом, как отметил врио Первого вице-премьера РД, практически половину бюджетных назначений – 47,5 % в республиканском и 51,6 % в консолидированном бюджете – составляют социально значимые статьи расходов.



Оказание социальной помощи населению



На совещании среди других актуальных тем была рассмотрена проводимая работа по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта, а также по ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет.



Как проинформировала врио министра труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова, в настоящее время пособия за декабрь в сумме 11 млрд 470 млн рублей полностью выплачены семьям, имеющим детей. В том числе это касается ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первенца, единовременной денежной выплаты при рождении пятого, десятого и последующего ребенка, пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет и других видов пособий.



Что касается выплат на детей от 3 до 7 лет включительно, то за ноябрь они полностью произведены, за декабрь выплаты осуществлены на 72% от общей потребности. «Нехватка средств сложилась по ряду причин. На 2021 год были предусмотрены средства в сумме свыше 14 млрд рублей. Однако затем условия предоставления услуги изменились. В нашей республике около 100 тысяч многодетных семей, которые в основной своей массе имеют право на указанную выплату в повышенном размере. Начиная с апреля 2021 года, многие граждане стали получать пособия в размере 8 или 10 тысяч рублей, также ранее назначенное им пособие было пересчитано. Все это привело к тому, что запланированные деньги были исчерпаны еще в ноябре текущего года. В связи с возросшим количеством получателей мы обратились в Минтруд России об увеличении лимита средств. Назначенные в декабре месяце пособия будут выплачены в январе 2022 года», – пояснила врио министра.



С расширением критериев отбора граждан, имеющих право претендовать на получение данных пособий, связала Изумруд Мугутдинова и задержку с рассмотрением соответствующих заявлений: прежде чем принять решение – одобрить или отказать в предоставлении услуги – ведомству необходимо сделать немалое количество запросов через систему межведомственного электронного взаимодействия, которая первое время давала сбои. Среди причин несвоевременного рассмотрения заявлений и неоднократные обращения граждан за получением одной и той же услуги.



Вместе с тем, по словам врио министра, если в начале года нерассмотренных заявлений с нарушением регламентного срока было свыше 35 тысяч, то на сегодняшний день их осталось лишь 340.



Социальный контракт



Говоря об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, Изумруд Мугутдинова отметила, что по уровню финансирования региона по данному направлению республика находится на 5 месте среди субъектов страны. Все планы на этот год выполнены, кроме того, заключены соглашения уже и на 2022 год на сумму 938 млн руб.



«Было четыре позиции: помочь людям с трудоустройством, оказать содействие в начале индивидуальной предпринимательской деятельности или финансировании ЛПХ, а также помочь людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. На сегодня заключено 7 652 контракта, из них 2 434 – на сумму более 100 млн руб. – это оказание единовременной помощи», – сообщила руководитель Минтруда региона.



Комментируя, Глава Дагестана призвал руководителей органов исполнительной власти, подводя итоги года, проанализировать их и сделать соответствующие выводы, чтобы в следующем году не допустить проблемных ситуаций. Также Сергей Меликов поручил активнее вести информационно-разъяснительную работу с населением, в том числе в части имеющихся возможностей получения услуг. Прежде всего, это касается управлений соцзащиты в муниципалитетах, жители которых нередко жалуются на недоступность связи с соцработниками по волнующим вопросам.



«Люди обращаются с жалобами на режим работы подразделений соцзащиты, на то, что сотрудники не принимают декларации о доходах для назначения выплаты. А вот жители Кизилюрта просят организовать прокурорскую проверку городского управления соцзащиты. Прошу мэра города обеспечить это», – обратился к Магомеду Магомедову глава региона.



В ходе совещания Глава Дагестана поручил Правительству региона совместно с «Дагэнерго» и правоохранительными органами республики разобраться с ситуацией в Новолакском районе, жители которого жалуются на ежедневное отключение электричества.



Завершая, Глава Дагестана поручил усилить работу по противодействию коронавирусной инфекции, а также отдельно остановился на эффективности освоения бюджетных средств.



«Мы с вами уже привыкли из года в год не осваивать бюджет, но это ненормально. Освоение бюджетных средств должно завершаться к 1 декабря. Это общепринятые параметры. Более подробные итоги мы подведем в январе нового года. Однако могу сказать также, что в этом году было много сделано и позитивного на всех уровнях – за это хочу поблагодарить. Мы с вами выполнили очень серьезную задачу: обеспечили в Дагестане сохранность жизни и здоровья людей, не допустили чрезвычайных ситуаций и массовых вспышек коронавирусной инфекции, обеспечивали бесперебойное выполнение поручений Президента РФ. В части экономики у нас незначительный подъем, но тем не менее – подъем. Мы с вами обратили серьезное внимание федеральных органов на республику, что дало нам возможность получить серьезную поддержку по отдельным направлениям. У нас очень много сделано хорошего, но говорить нужно и о недостатках. Поэтому, давайте мы будем более объективными и требовательными к себе в новом году», – заключил Глава Дагестана.