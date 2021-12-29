Больше 30 тысяч обращений поступило в Центр управления регионом Дагестана в 2021 году

Порядка 5 тысяч обращений в декабре и больше 30 тысяч за 2021 год обработали сотрудники Центра управления регионом Дагестана, сообщает представитель Центра.



По словам специалистов Центра, чаще всего граждан волнуют: соцзащита, ЖКХ, состояние дорог и уборка придомовых территорий.

«В этом месяце Центр управления регионом Республики Дагестан обработал 4694 обращений. Всего в 2021 году нами взято в работу 33138 сообщений от наших граждан. Основная часть вопросов касается ЖКХ, оказания государственной социальной помощи, состояния дорог и вывоза мусора», - отмечают специалисты ЦУР Дагестана.

Кроме того, в текущем году Центр управления регионом Дагестана провёл 14 социологических исследований, в которых приняли участие около 6000 респондентов.