Развитие электроэнергетики Дагестана обсудили сотрудники «Россети Северный Кавказ» и РИА «Дагестан»

Участники диалога обсудили, какие проблемы препятствуют развитию электросетевого комплекса Дагестана и как их системно решают «Россети Северный Кавказ».



Хронические неплатежи, хищения энергоресурса и высокие потери, большой процент бесхозяйных энергообъектов на территории республики – эти ключевые проблемы и меры энергетиков по их устранению регулярно освещаются на площадке РИА «Дагестан».



За последние два года финансирование региональной энергетики существенно увеличено. В 2022 году на подготовку к зиме электросетевого комплекса Республики Дагестан «Россети» планируют выделить около 1,17 млрд рублей. Также сейчас в Правительстве на согласовании программа повышения надежности на 2022-2023 годы, которая позволит обновить оборудование, провести реконструкцию объектов. Объем финансирования – 7,68 млрд рублей.



Вместе с тем, в республике остается актуальной проблема платежной дисциплины. За 11 месяцев текущего года предприятия ЖКХ Дагестана заплатили лишь за 12,7% от объема потребленной ими электроэнергии. Уровень расчетов населения региона перед Группой «Россети Северный Кавказ» - 81,8 %.



Другая проблема – это неучтенное и бездоговорное потребление энергоресурса, в том числе майнинг-фермами. Хищения ресурса зачастую становятся причиной перепадов напряжения, могут провоцировать технологические нарушения в работе энергообъектов, приводят к высоким потерям энергоресурса. Так, за 11 месяцев 2021 года потери электроэнергии в сетях филиала «Дагэнерго» составили 39,6%.



В этой связи «Россети Северный Кавказ» в интересах потребителей активизировали совместную работу с правоохранительными органами по выявлению и пресечению фактов незаконного потребления энергоресурса.



Также заместитель гендиректора «Россети Северный Кавказ» Сергей Поляков напомнил, что «Россети Северный Кавказ» эксплуатируют лишь 43 % из общего количества распределительных электрических сетей 10(6)/0,4 кВ, непосредственно обеспечивающих электроснабжение потребителей. Оставшиеся часть - это брошенные бесхозяйные сети или объекты, принадлежащие иным собственникам, которые не обеспечивают их надлежащую эксплуатацию и являются неплательщиками.



«Энергетиками совместно с органами власти республики проводится совместная работа по консолидации бесхозяйних объектов на базе филиала «Дагэнерго». В настоящее время ведется активная инвентаризация объектов, не состоящих на балансе энергокомпании. Органы власти наравне с энергетиками заинтересованы в решении обозначенной проблемы», - уточнил Сергей Поляков.



«Мы всегда открыты для освещения ситуации в энергообеспечении республики», - подчеркнул Магомед Магомедов. Руководитель республиканского информагентства заверил и в дальнейшей информационной поддержке работы энергетиков по повышению надежности энергоснабжения потребителей Дагестана.