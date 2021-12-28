ЗАМАНА - Развитие электроэнергетики Дагестана обсудили сотрудники «Россети Северный Кавказ» и РИА «Дагестан»

Развитие электроэнергетики Дагестана обсудили сотрудники «Россети Северный Кавказ» и РИА «Дагестан»

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28 декабря, 2021. Вторник 00:29
Развитие электроэнергетики Дагестана обсудили сотрудники «Россети Северный Кавказ» и РИА «Дагестан»

В Махачкале состоялась встреча заместителя генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества «Россети Северный Кавказ» Сергея Полякова, директора филиала «Дагэнерго» Магомеда Абдурашидова и директора РИА «Дагестан» Магомеда Магомедова, информирует РИА "Дагестан".

Развитие электроэнергетики Дагестана обсудили сотрудники «Россети Северный Кавказ» и РИА «Дагестан»
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Участники диалога обсудили, какие проблемы препятствуют развитию электросетевого комплекса Дагестана и как их системно решают «Россети Северный Кавказ».

Хронические неплатежи, хищения энергоресурса и высокие потери, большой процент бесхозяйных энергообъектов на территории республики – эти ключевые проблемы и меры энергетиков по их устранению регулярно освещаются на площадке РИА «Дагестан».

За последние два года финансирование региональной энергетики существенно увеличено. В 2022 году на подготовку к зиме электросетевого комплекса Республики Дагестан «Россети» планируют выделить около 1,17 млрд рублей. Также сейчас в Правительстве на согласовании программа повышения надежности на 2022-2023 годы, которая позволит обновить оборудование, провести реконструкцию объектов. Объем финансирования – 7,68 млрд рублей.

Вместе с тем, в республике остается актуальной проблема платежной дисциплины. За 11 месяцев текущего года предприятия ЖКХ Дагестана заплатили лишь за 12,7% от объема потребленной ими электроэнергии. Уровень расчетов населения региона перед Группой «Россети Северный Кавказ» - 81,8 %.

Другая проблема – это неучтенное и бездоговорное потребление энергоресурса, в том числе майнинг-фермами. Хищения ресурса зачастую становятся причиной перепадов напряжения, могут провоцировать технологические нарушения в работе энергообъектов, приводят к высоким потерям энергоресурса. Так, за 11 месяцев 2021 года потери электроэнергии в сетях филиала «Дагэнерго» составили 39,6%.

В этой связи «Россети Северный Кавказ» в интересах потребителей активизировали совместную работу с правоохранительными органами по выявлению и пресечению фактов незаконного потребления энергоресурса.

Также заместитель гендиректора «Россети Северный Кавказ» Сергей Поляков напомнил, что «Россети Северный Кавказ» эксплуатируют лишь 43 % из общего количества распределительных электрических сетей 10(6)/0,4 кВ, непосредственно обеспечивающих электроснабжение потребителей. Оставшиеся часть - это брошенные бесхозяйные сети или объекты, принадлежащие иным собственникам, которые не обеспечивают их надлежащую эксплуатацию и являются неплательщиками.

«Энергетиками совместно с органами власти республики проводится совместная работа по консолидации бесхозяйних объектов на базе филиала «Дагэнерго». В настоящее время ведется активная инвентаризация объектов, не состоящих на балансе энергокомпании. Органы власти наравне с энергетиками заинтересованы в решении обозначенной проблемы», - уточнил Сергей Поляков.

«Мы всегда открыты для освещения ситуации в энергообеспечении республики», - подчеркнул Магомед Магомедов. Руководитель республиканского информагентства заверил и в дальнейшей информационной поддержке работы энергетиков по повышению надежности энергоснабжения потребителей Дагестана.

 

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