Абдулпатах Амирханов встретился с бизнес-сообществом Дагестана

Мероприятие провели по инициативе Председателя Правительства республики и организовано вместе с Комитетом Народного Собрания РД по экономической политике, инвестициям и предпринимательству и ДРО «Опора России». Абдулпатах Амирханов отметил, что Правительство Дагестана в полной мере готово поддерживать инициативы бизнес-сообщества и открыто для диалога. Он призвал участников встречи говорить о проблемах прямо, чтобы совместно выработать решения. В рамках встречи предприниматели рассказали о своих проблемах и пожеланиях. Так, Эльмира Амирханова из Буйнакского района рассказала, что уже более 6 лет занимается разведением скота – более 160 коров, имеет собственное фермерское хозяйство. Она попросила оказать содействие в решении проблемы, которая, по словам Амирхановой, волнует многих сельхозтоваропроизводителей – растущая стоимость аренды за используемые в хозяйстве земли. Абдулпатах Амирханов заверил, что данный вопрос будет проработан совместно с профильными ведомствами. В ходе встречи речь зашла о развитии молодежного предпринимательства. Предприниматель Марат Мутигуллин поинтересовался, как в республике реализуется нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и могут ли молодые предприниматели поучаствовать в мероприятиях, организуемых в республике. Как рассказал заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Магомед Абдулкадыров, в рамках нацпроекта в текущем году было реализовано множество мероприятий, в том числе по предоставлению консультационных, маркетинговых, регистрационных услуг для бизнеса, по заключению экспортных контрактов, выводу на крупные маркетплейсы и так далее. Абдулпатах Амирханов, в свою очередь, предложил активистам среди молодых предпринимателей собрать предложения и провести дополнительную встречу совместно с Дагпредпринимательством. Студент 1 курса медицинского университета, победитель первого сезона конкурса «Большая перемена» и член ДРО «Опора России» Даниял Шабанов рассказал премьер-министру, что придумал новый туристический маршрут «Белые журавли», приуроченный ко Дню Победы и юбилею поэта Расула Гамзатова. Это первый тур в военно-патриотическом направлении, который предусматривает посещение достопримечательностей в столице Дагестана. Даниял Шабанов пригласил Абдулпатаха Амирханова на совместный тур, а также попросил оказать информационную поддержку в продвижении данного тура. Врач Ума Абусуева обратилась к премьер-министру Дагестана от имени руководства частных медицинских центров республики. Она, в частности, попросила оказать содействие в привлечении Республики Дагестан в реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. N 1915. Декан экономического факультета Дагестанского государственного университета Мурад Исаев, в свою очередь, рассказал Абдулпатаху Амирханову об инициативах студентов и их стартапах. Премьер-министр Дагестана предложил провести встречу активных студентов с его участием и участием вице-премьеров и министров, чтобы впоследствии отобрать ребят, которые будут привлечены для практики и последующего трудоустройства в республиканские органы власти. В рамках встречи были обсуждены вопросы повышения эффективности действующих мер поддержки предпринимательства, внедрения новых механизмов и другие. По каждому обращению предпринимателей будет обеспечено реагирование. В мероприятии также приняли участие врио Первого заместителя Председателя Правительства РД Батыр Эмеев, депутат НС РД, руководитель ДРО «Опоры России» Зульгимар Тагибова, бизнес-омбудсмен Дагестана Мурад Далгатов и другие.