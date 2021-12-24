Команда из Дагестана победила на Всероссийском конкурсе «Дайджест литературы Народов России»

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В конкурсе, который проходил в Санкт-Петербурге, приняли участие свыше 100 человек из более 20 регионов страны.

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В рамках программы проводились учебные занятия в области изучения родной литературы и разработки цифровых творческих продуктов, цикл вебинаров по обмену опытом и командный конкурс творческих работ по созданию дайджеста, видеозанятия по родной литературе.

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Команда Дагестана презентовала проект групповой исследовательской работы по лакской литературе, а педагог Зоя Рашидова провела мастер-класс.

«Я получила бесценный опыт! Надеюсь, на площадке Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир» такие мероприятия в Дагестане будут регулярными»,- отметила Лейла Хасбулатова.

Напомним, проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.