Информирование граждан о негативных последствиях нелегальных трудовых отношений

Нелегальные трудовые отношения — это нелегальный найм, который предполагает наличие трудовых отношений без издания приказа о приеме на работу, без оформления письменного трудового договора, без внесения соответствующей записи в трудовую книжку, без официальной выплаты заработной платы и связанных с ней налогов и отчислений.

Сегодня устроиться на работу без заключения трудового договора не составляет большой проблемы. Но через такую занятость, которую практикуют, в основном, представители малого бизнеса, социально незащищенными остаются в первую очередь работники.

При любом варианте нелегальных трудовых отношений все условия труда либо их часть, в первую очередь размер оплаты труда, определяются устными договоренностями, а значительная или большая часть оплаты труда производится не в виде официальной заработной платы, а в скрытых формах — «в конверте».

Неоформление трудовых отношений влечет множество негативных последствий.

Работая без оформления трудовых отношений работник остается без всех социальных гарантий, предоставляемых ему трудовым законодательством, в том числе без оплаты больничных листов и пособий по беременности и родам, выходного пособия при увольнении по сокращению штатов, без оплаты отпусков. Кроме того, отсутствует возможность получения юридической защиты трудовых отношений, отсутствие записей в трудовой книжке и неуплата взносов в страховые фонды влечет потерю пенсионных накоплений, практически невозможно получить кредит в банке, получить визу для выезда за границу и т.д.

Очень часто работодатели не выплачивают работнику заработную плату.

Работники должны помнить, что в случае конфликтной ситуации они смогут защитить себя только законным путем. А это возможно в том случае, когда отношения с работодателем оформлены официально. Доказать факт трудовых отношений возможно в суде, но для этого потребуются свидетельские показания, что весьма проблематично. Не часто работники организации соглашаются давать показания против работодателя.

Поэтому работникам необходимо требовать заключения трудовых договоров в письменной форме, не соглашаться на выплату заработной платы в «конвертах». Иначе при увольнении неминуемо будут проблемы с выплатой заработной платы, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан.

Для работодателей за нарушение законодательства о труде, в том числе не оформление трудовых отношений с работниками, предусмотрена административная ответственность в виде штрафов и административного приостановления деятельности (ст. 5.27. Кодекса РФ об административных правонарушениях).