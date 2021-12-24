ЗАМАНА - В доме-интернате «Забота» прошла акция «Новый год в каждый дом»

В доме-интернате «Забота» прошла акция «Новый год в каждый дом»

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24 декабря, 2021. Пятница 15:25
В доме-интернате «Забота» прошла акция «Новый год в каждый дом»

В четверг, 23 декабря, в доме-интернате для умственно-отсталых детей «Забота» прошла акция «Новый год в каждый дом».

В доме-интернате «Забота» прошла акция «Новый год в каждый дом»
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 Для подопечных дома-интерната была организована концертная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки и накрыт праздничный стол. Кроме того, им были переданы новогодние сладкие подарки, а также пижамы и мозаики. Всего участниками акции стали 124 ребенка.

 Стоит отметить, что мероприятие проводилось региональным клубом #МыВместе совместно с Дагестанским базовым медицинским колледжем им. Р.П.Аскерханова. Добавим, что в эти дни в городах и районах Дагестана под эгидой #МыВместе проходит ряд праздничных мероприятий: акции «Корзина радости», «Новый год в каждый двор», «Елка желаний» и многое другое.

 

 

 

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