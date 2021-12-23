ЗАМАНА - «Поезд Деда Мороза» приехал в Махачкалу

«Поезд Деда Мороза» приехал в Махачкалу

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23 декабря, 2021. Четверг 13:37
«Поезд Деда Мороза» приехал в Махачкалу

Сегодня, 23 декабря, в Махачкале на территории РЖД вокзала состоялось праздничное мероприятие по встрече «Поезда Деда Мороза».

«Поезд Деда Мороза» приехал в Махачкалу
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В мероприятии приняли участие врио Первого заместителя Председателя Правительства РД Батыр Эмеев, врио министра транспорта и дорожного хозяйства республики Ширухан Гаджимурадов, заместитель начальника дороги по взаимодействию с органами власти Сергей Дмитриев и заместитель начальника дороги по территориальному управлению, Махачкалинский регион Захар Адамов.

Встречали «Поезд Деда Мороза» дети, родители и гости столицы, для которых была проведена развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров.

Приветствуя гостей и участников мероприятия Батыр Эмеев поблагодарил организаторов за то, что они дарят детям радость и веру в чудеса.  

«Благодаря РЖД «Поезд Деда Мороза» в Махачкале и дарит нашим детям новогоднее настроение. Мы с большой радостью приветствуем Деда Мороза и Снегурочку с их чудесной командой, которые прибыли к нам из Великого Устюга. Спасибо, что дарите праздник нашим детям. Желаю всем исполнения заветных желаний в канун Нового года», -  заключил он.

Помимо развлекательной программы, также была предусмотрена возможность посещения передвижной резиденции, в состав которой включена приемная Деда Мороза, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка.

Отметим, что уникальный проект холдинга «РЖД» – «Поезд Деда Мороза», стартовал 5 декабря и продлится 41 день, а его маршрут пройдет через 36 городов из 31 субъекта Российской Федерации – из Великого Устюга и обратно.

 Источники
Пресс-служба Правительства РД

 

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