Парламент Дагестана принял республиканский бюджет на 2022 год

Парламент Дагестана сегодня в ходе шестой сессии депутатов принял бюджет республики на 2022 год во втором чтении.

С проектом закона ознакомил парламентариев Председатель Комитета НС РД по бюджету, финансам и налогам Марат Ильясов. Он напомнил, что ранее документ был принят в первом чтении. Далее, после публичных слушаний и предложений ведомств, бюджет был скорректирован. При этом, как заявил Ильясов, приоритетными проектами остаются образование, социальная защита, здравоохранение и спорт.

Исполняющий обязанности министра финансов РД Али Исламов более детально рассказал о поправках в части доходов и расходов бюджета.

По предложению Счетной палаты РД увеличены налоговые поступления: налог на прибыль – на 170 млн рублей, налог на имущество – на 228 млн рублей, НДФЛ – на 257 млн рублей. Также на 371 млн рублей увеличены неналоговые доходы. Вместе с тем, доходы по акцизам на ГСМ уменьшены на 364 млн рублей.

«В части расходов, – продолжил Исламов, – изменения коснулись социального блока. Так, расходы на образование увеличились на 4,1 млрд рублей. Из них 567 млн рублей дополнительно направлено на повышение заработной платы педагогов, 264 млн рублей – на ремонт образовательных учреждений, 134 млн рублей – на выполнение оздоровительной кампании детей и 70 млн рублей – на ежемесячные денежные выплаты за классное руководство педагогов».

По разделу социальной политики расходы увеличены на 570 млн рублей. В том числе, на решение жилищных проблем направляется дополнительно 405 млн рублей. Кроме того, 30 млн рублей – на увеличение единовременной денежной выплаты малоимущим семьям, при рождении пятого и последующего ребенка: с 10 до 20 тыс. рублей.

Также в законопроекте учтено увеличение МРОТ до 13 890 рублей. Дополнительно предусмотрено 200 млн рублей по проекту «Поддержка местных инициатив». Кроме того, в соответствии с рекомендациями, которые были даны в публичных слушаниях, по аналогии с проектом «100 школ» предложено было направить 100 млн рублей на реализацию проекта «100 детских садов».

Итоговый бюджет Дагестана на 2022 год

Общий объем доходов составил 170,5 млрд рублей, расходов – 182,7 млрд рублей. Дефицит бюджета – 12,2 млрд рублей.

Налоговые и неналоговые доходы составят 44 млрд рублей. Основной частью доходов остаются межбюджетные трансферты (дотации, субсидии, субвенции) – 126 млрд 764 млн рублей.

Основные разделы расходов республиканского бюджета на 2022 год: «Образование» – 60,7 млрд рублей, «Социальная политика» – 49,4 млрд руб., Республиканская инвестиционная программа – 20,6 млрд руб., «Дорожное хозяйство» – 12,8 млрд руб., «Сельское хозяйство и рыболовство» – 4,2 млрд руб., «Культура и кинематография» – 3 млрд руб., «Физическая культура и спорт» – 3,8 млрд руб.

Резервные фонды республики и Правительства Дагестана увеличены на 300 и 200 млн рублей и составили 1 млрд 405 млн рублей и 300 млн рублей соответственно.

Документ был принят депутатами единогласно. Спикер Парламента РД Заур Аскендеров поблагодарил всех, кто принимал участие в работе по бюджету республики.