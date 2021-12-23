ЗАМАНА - ЦУР Дагестана провел обучающий семинар для сотрудников муниципальных центров управления

ЦУР Дагестана провел обучающий семинар для сотрудников муниципальных центров управления

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23 декабря, 2021. Четверг 10:25
ЦУР Дагестана провел обучающий семинар для сотрудников муниципальных центров управления

В среду, 22 декабря, на площадке Дагестанского государственного университета народного хозяйства (ДГУНХ) прошёл итоговый обучающий семинар муниципальных центров управлений Республики Дагестан.

ЦУР Дагестана провел обучающий семинар для сотрудников муниципальных центров управления
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Организатором мероприятия выступил Центр управления регионом Дагестана.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Тамара Чинённая, руководитель ЦУР Султан Абдуралимов, ректор ДГУНХ Ахмед Бучаев.

Выступая перед собравшимися Султан Абдуралимов подвел итоги работы ЦУР за 2021 год, рассказал о задачах на предстоящий год.

«Этот год для всех нас был нелегким. Надеюсь, что в следующий год мы вступим с новыми силами и с новыми знаниями. Наши специалисты поддержат и помогут вам в предстоящей работе. За отчетный период мы смогли открыть МЦУ во всех муниципальных образованиях региона. Говоря о некоторых итогах уходящего года, стоит отметить, что специалистами обратной связи отработано более 30 тысяч обращений граждан», - сказал руководитель ЦУР Дагестана.

В своём выступлении Тамара Чинённая, отметила эффективную работу муниципальных центров управления.

"Мы видим результаты проводимой совместной работы. Надеюсь, что в следующем году качество работы обратной связи улучшится, и население нашего региона будет получать более развернутые ответы на беспокоящие их вопросы, и вместе с тем, более оперативное решение проблем",- добавила она.

После официальных выступлений для участников мероприятия были проведены командообразующие игры и образовательные семинары, где руководители блоков Центра рассказали о методах эффективной работы.

Руководитель ЦУР Дагестана Султан Абдуралимов по итогам года наградил отличившихся сотрудников МЦУ, им были вручены благодарственные письма.

 

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