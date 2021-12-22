Комплексное развитие Дербента обсудили под руководством премьер-министр РД

Абдулпатах Амирханов напомнил о приезде в город Дербент Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в апреле этого года, после чего распоряжением федерального кабмина был утвержден план мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года. «Мы подошли к концу года, пора подводить предварительные итоги о реализации мероприятий. В Дербенте, кроме комплексного плана развития, реализуются и другие программы, и нацпроекты. Сегодня мы открыли новый детский сад на 60 мест, таких объектов должно быть больше, и в других муниципалитетах. Не все мероприятия удается реализовать в срок, есть переходящие вопросы. Это относится, в частности, к строительству объектов. Руководители органов власти, строители, называют причины – пандемия, удорожание стройматериалов и так далее. Но это не должно быть нашим оправданием, надо строить качественно и в срок, чтобы наши дети были обеспечены достойными школами, детсадами и так далее», - открыл работу совещания Абдулпатах Амирханов. О ходе реализации плана мероприятий по комплексному развитию г.Дербента доложил врио министра экономики и территориального развития РД Руслан Алиев. Он напомнил, что за счет средств федерального и республиканского бюджетов предусмотрено финансирование 54 мероприятий Комплексного плана. Алиев обратил внимание на необходимость ускорения работы по подготовке и утверждению заданий на проектирование по некоторым объектам. Утвержденные задания на проектирование будут служить основанием для подготовки предварительных бюджетных заявок в ответственные федеральные органы власти. «Срок представления бюджетных заявок федеральными органами власти в Министерство экономического развития РФ для формирования проекта федеральной адресной инвестиционной программы 2023 года определен до 1 марта 2022 года»,- сказал врио министра экономики. В рамках совещания было отмечено, что в федеральный бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов включено финансирование по 3 объектам Плана мероприятий, в том числе: «Строительство водовода «Кайтаг – Дербент» в объеме 1 млрд 106 млн рублей (в том числе в 2022 году – 365,2 млн рублей, в 2023 году – 365,2 млн рублей и в 2024 году – 376,3 млн рублей); «Строительство водовода «Шурдере» в объеме 701,2 млн рублей (в том числе в 2023 году – 350,6 млн рублей и в 2024 году – 350,6 млн рублей); «Строительство общеобразовательной организации на 804 ученических места» в объеме 682,4 млн руб. (в том числе в 2021 году - 341,2 млн рублей, в 2022 году - 341,2 млн рублей). В текущем году за счет внебюджетных источников в Дербенте начата реализация проекта по созданию мультимедийного фонтана. С 2022 года предусмотрено начало реализации комплекса мероприятий по строительству жилых домов, коммерческих, культовых объектов и общественных территорий. Абдулпатах Амирханов отметил, что в данном направлении администрации города необходимо в оперативном порядке проработать вопросы определения земельных участков, обеспечения их исходно-разрешительной документацией, заключения соглашений о намерениях с потенциальными инвесторами.