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Комплексное развитие Дербента обсудили под руководством премьер-министр РД

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22 декабря, 2021. Среда 11:51
Комплексное развитие Дербента обсудили под руководством премьер-министр РД

В рамках рабочей поездки в Дербент во вторник, 21 декабря, Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов провел выездное совещание по вопросу реализации плана мероприятий по комплексному развитию города Дербента до 2025 года.

Комплексное развитие Дербента обсудили под руководством премьер-министр РД
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Абдулпатах Амирханов напомнил о приезде в город Дербент Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в апреле этого года, после чего распоряжением федерального кабмина был утвержден план мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года. «Мы подошли к концу года, пора подводить предварительные итоги о реализации мероприятий. В Дербенте, кроме комплексного плана развития, реализуются и другие программы, и нацпроекты. Сегодня мы открыли новый детский сад на 60 мест, таких объектов должно быть больше, и в других муниципалитетах. Не все мероприятия удается реализовать в срок, есть переходящие вопросы. Это относится, в частности, к строительству объектов. Руководители органов власти, строители, называют причины – пандемия, удорожание стройматериалов и так далее. Но это не должно быть нашим оправданием, надо строить качественно и в срок, чтобы наши дети были обеспечены достойными школами, детсадами и так далее», - открыл работу совещания Абдулпатах Амирханов. О ходе реализации плана мероприятий по комплексному развитию г.Дербента доложил врио министра экономики и территориального развития РД Руслан Алиев. Он напомнил, что за счет средств федерального и республиканского бюджетов предусмотрено финансирование 54 мероприятий Комплексного плана. Алиев обратил внимание на необходимость ускорения работы по подготовке и утверждению заданий на проектирование по некоторым объектам. Утвержденные задания на проектирование будут служить основанием для подготовки предварительных бюджетных заявок в ответственные федеральные органы власти. «Срок представления бюджетных заявок федеральными органами власти в Министерство экономического развития РФ для формирования проекта федеральной адресной инвестиционной программы 2023 года определен до 1 марта 2022 года»,- сказал врио министра экономики. В рамках совещания было отмечено, что в федеральный бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов включено финансирование по 3 объектам Плана мероприятий, в том числе: «Строительство водовода «Кайтаг – Дербент» в объеме 1 млрд 106 млн рублей (в том  числе в 2022 году – 365,2 млн рублей, в 2023 году – 365,2 млн рублей и в 2024 году – 376,3 млн рублей);  «Строительство водовода «Шурдере» в объеме 701,2 млн рублей (в том числе в 2023 году – 350,6 млн рублей и в 2024 году – 350,6 млн рублей); «Строительство общеобразовательной организации на 804 ученических места» в объеме 682,4 млн руб. (в том числе в 2021 году - 341,2 млн рублей, в 2022 году - 341,2 млн рублей). В текущем году за счет внебюджетных источников в Дербенте начата реализация проекта по созданию мультимедийного фонтана. С 2022 года предусмотрено начало реализации комплекса мероприятий по строительству жилых домов, коммерческих, культовых объектов и общественных территорий. Абдулпатах Амирханов отметил, что в данном направлении администрации города необходимо в оперативном порядке проработать вопросы определения земельных участков, обеспечения их исходно-разрешительной документацией, заключения соглашений о намерениях с потенциальными инвесторами.

 

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