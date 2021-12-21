Минтруд России о праве гражданина получать персонифицированную информацию о правах, возникающих в связи с событием, наступление которого предоставляет ему возможность получения мер социальной защиты

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ) предусмотрено право гражданина получать сформированную в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО) персонифицированную информацию о правах, возникающих в связи с событием, наступление которого предоставляет ему возможность получения мер социальной защиты (поддержки) (далее – МСЗ(П)), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также информацию об условиях их назначения и предоставления.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 1994 «Об утверждении Правил информирования гражданина о правах, возникающих в связи с событием, наступление которого предоставляет ему возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также об условиях их назначения и предоставления и о внесении изменений в Положение о Единой государственной информационной системе социального обеспечения» установлен порядок получения гражданами персонифицированной информации в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ (далее – порядок).

В соответствии с пунктом 22 порядка инициативное информирование гражданина производится автоматически с использованием личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) на основе информации о гражданине, обрабатываемой в ЕГИССО, при наличии согласия гражданина.

Согласно подпункту «б» пункта 9 порядка Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации осуществляет передачу из федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) в ЕГИССО информации о лицах, завершивших прохождение процедуры регистрации в ЕСИА и давших согласие на получение персонифицированной информации о возникновении у них прав на получение МСЗ(П) в связи с наступлением жизненного события.

В целях дополнительного информирования граждан о необходимости предоставления на ЕПГУ согласия на получение персонифицированной информации Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направило информационные материалы в форме «Памятка для гражданина» для размещения их на интернет-порталах, официальных сайтах органов государственной власти, органов социальной защиты населения, органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации.