Премьер-министр РД посетил Ахтынский район

В сопровождении главы муниципалитета Османа Аблулкеримова и руководителей ряда министерств и ведомств Председатель Правительства проинспектировал ход строительства ряда социальных объектов.

В первую очередь делегация осмотрела строящийся в рамках реализации федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" многофункциональный спортивный комплекс на 1500 мест площадью почти 3 тыс. квадратных метров. Заказчик работ – государственное казенное учреждение РД «Дагсельхозстрой». Возведение объекта стартовало в июне 2020 года и затянулось, как пояснили специалисты, из-за непредвиденных обстоятельств - роста цен на строительные материалы, отсутствия профильных специалистов, возникшего в связи с закрытием границ в период пандемии. Далее делегация ознакомилась с ходом строительства школы на 120 ученических мест в селе Ахты Ахтынского района. В этом же селе уже завершено строительство детского сада на 60 мест.

Абдулпатах Амирханов также осмотрел стройплощадку новой районной больницы в селе Ахты. Долгострой районной больницы планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году,после пересмотра предусмотренного проектом 2009 года оборудования, дофинансирования и полного укомплетования медицинского учреждения необходимой аппаратурой.

В селе Луткун премьер-министр проинспектировал ход завершения строительных работ новой школы на 400 ученических мест, которую планируют сдать уже в конце этого года. Реализация проекта началась в 2017 году, но через год строительные работы были приостановлены до текущего года. По результатам объявленного конкурса строительно-монтажные работы проведены ООО «Капитал». Благоустройство дороги к школе будет проведено в 2022 году, после строительства селевого отвода и проведения центральной линии нового водопровода.

В рамках синхронизации национальных проектов районное руководство уже газифицировало школу и больницу, к объектам подведены все коммуникации, к зданию новой больницы и детского сада проведено асфальтирование дороги.

Абдулпатах Амирханов в целом положительно оценил качество проводимых работ, обратив внимание на некоторые недостатки, которые подрядные организации обещают устранить до ввода в эксплуатацию объектов.

Председатель Правительства РД подчеркнул, что приоритетной задачей руководства республики является обеспечение качества при строительстве объектов, соблюдение сроков при их возведении и недопустимость возникновения долгостроев.