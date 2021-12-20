ЗАМАНА - В Махачкале открылась выставка творческих работ особенных детей при содействии Минтруда Дагестана

В Махачкале открылась выставка творческих работ особенных детей при содействии Минтруда Дагестана

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20 декабря, 2021. Понедельник 02:13
В Махачкале открылась выставка творческих работ особенных детей при содействии Минтруда Дагестана

Накануне в Историческом парке «Россия моя история» в рамках III Межрегионального фестиваля «Горизонты будущего», прошла выставка творческих работ детей с особенностями развития.

В Махачкале открылась выставка творческих работ особенных детей при содействии Минтруда Дагестана
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«Горизонты будущего» - Всероссийский Межрегиональный фестиваль – позволяет реализовать творческий потенциал не только детям с ОВЗ, но и их родителям, братьям и сестрам. Основная концепция проекта - дать возможность особенным детям и их близким проявить себя, поделиться своими чувствами и восприятием окружающего мира. Подтолкнуть к самореализации в творчестве, не стесняться, показать себя и свой особенный мир.

По мнению организаторов проекта, после двух первых выставок, стало ясно, что талантливых особенных детей очень много, и что есть необходимость помочь родителям в раскрытии их талантов. По словам родителей, очень мало учреждений могут принимать таких детей хотя бы в каких-то творческих кружках. Для детей очень важно, чтобы их принимали в обществе наравне со всеми. Когда дети видят свои работы красиво оформленные в картинной галерее, и еще получают за это грамоты и подарки они начинают проявлять себя совсем по другому. Также немаловажный аспект - это участие в фестивале не только особенных детей, но и их близких и родных. Зачастую, когда в семье есть особенный ребенок, ему уделяется большое внимание, а родители иногда и вовсе забывают о своих хобби и талантах.

На выставке представлено более 200 работ детей из Махачкалы, Буйнакска, Дербента, Астрахани, Саратова, Москвы, Азова, Иваново и Челабинска. В 2021 году фестиваль проводитсяпри содействии некоммерческой организации «Центр развития для детей с особенностями развития и инвалидов детства “Мирадж” на грантовые средства от Министерства труда и социального развития Республики Дагестан и фонда Президентских грантов.

В рамках 3-го фестиваля «Горизонты Будущего» пройдут 4 мероприятия: конкурс рисунка посвященный 100-летию ДАССР – «Мой Дагестан»; выставка работ особенных детей и их близких; отчетная выставка работ детей посещающих клуб «Полет мечты» пройдет в марте 2022 года в Национальной библиотеке им.Расула Гамзатова и Фотовыставка «Я счастливая мама» которая завершит фестиваль в Театре Поэзии с 13 по 30 июня 2022 года.

 

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