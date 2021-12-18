Саид Ильясов из Дагестана стал победителем Всероссийского конкурса «ПРО Образование 2021»

Имена победителей и финалистов Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование 2021» объявили в Москве на торжественной церемонии награждения 15 декабря. Победителем в номинации «Блогер года, рассказывающий ПРО Образование» стал дагестанец Саид Ильясов.

Саид Ильясов в ноябре этого года подал заявку на участие во Всероссийском конкурсе «ПРО Образование 2021». Победа для него оказалась абсолютной неожиданностью.

«Я подал заявку в номинации «Блогер года, рассказывающий об образовании», так как уже 9 лет веду проект «Твоя грамотность» в Инстаграм, издаю книги по русскому языку совместно с издательством «АСТ». У меня огромное количество подписчиков со всего мира, которым интересен русский язык. Этот блог – мое увлечение. И сегодня вижу, что быть грамотным модно. Мне нравится приносить людям пользу, упорно иду к своей цели – сделать людей более грамотными, более образованными. Процесс образования, как я считаю, должен проходить и в интернет-пространстве, чтобы школьникам, учителям, родителям было интересно обучать, обучаться и воспитывать»,- делится победитель.

Он получил статуэтки и почётные дипломы, подарки от партнёров конкурса – компании «Яндекс» и издательства «Альпина Паблишер».

«Спасибо Министерству просвещения РФ за высокий уровень организации мероприятия и внимание! Всегда хочу благодарить подписчиков, друзей, семью, ведь без их поддержки победы бы не было!»,- добавил Саид Ильясов.

Всероссийский конкурс образовательной журналистики «ПРО Образование» проводится по инициативе Министерства просвещения РФ для стимулирования, сбора и распространения лучшего опыта освещения инициатив, направленных на развитие и совершенствование образования, а также поддержки и поощрения журналистов и СМИ, участвующих в продвижении и популяризации образования, повышения престижа профессии учителя в России и развития профессиональной образовательной коммуникации.

В этом году для участия в конкурсе было подано 827 заявок из 72 регионов России. Лидерами по количеству присланных работ стали Свердловская, Белгородская, Московская области и Москва.