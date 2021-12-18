ЗАМАНА - В Республиканскую офтальмологическую больницу Дагестана поступил суперсовременный аппарат для хирургического лечения катаракты

В Республиканскую офтальмологическую больницу Дагестана поступил суперсовременный аппарат для хирургического лечения катаракты

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18 декабря, 2021. Суббота 12:47

В Республиканскую офтальмологическую больницу поступил суперсовременный аппарат для хирургического лечения катаракты – система для факоэмульсификации CENTURION Vision System AS. Аппарат единственный в Дагестане. Это последняя разработка американской фирмы ALCON, которая объединила в себе передовые возможности в области хирургии катаракты.

В Республиканскую офтальмологическую больницу Дагестана поступил суперсовременный аппарат для хирургического лечения катаракты
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Новый аппарат наделен рядом преимуществ, в корне отличающих его от предшественников. Так, инновационные технологии дают возможность во время операции поддерживать на физиологическом уровне внутриглазное давление (индивидуальном для каждого пациента), что в свою очередь благотворно влияет на сетчатку и другие структуры глаза. Сбалансированный наконечник минимизирует отрицательное влияние ультразвука на эндотелий роговицы и быстро фрагментирует ядро хрусталика, что сокращает время проведения операции. Аппарат оснащен системой автоматизированной имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ), обеспечивающей повышенный контроль на этапе имплантации; имеет улучшенный эргономичный дизайн, беспроводную педаль и сенсорное управление. Новый аппарат отличает стабильность передней камеры, что предоставляет хирургу контроль над рабочим пространством.

Отметим, факоэмульсификация катаракты — «золотой» стандарт при хирургическом лечении данной патологии, основанный на действии ультразвука, с помощью которого мутный хрусталик дробят на мелкие кусочки и удаляют. После этого проводится имплантация интраокулярной линзы, которая восстанавливает зрение.

Приобретение оборудования такого уровня позволит вывести лечение катаракты в Дагестане на качественно новый уровень. Ведь в регионе ежегодно данную патологию выявляют у порядка 10 тысяч жителей региона.

 

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