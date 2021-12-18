В Сулейман-Стальском районе пройдут инфотур и стратегическая сессия по обсуждению проекта по развитию туристических маршрутов

18 декабря в Сулейман-Стальском районе пройдут инфотур и стратегическая сессия по обсуждению проекта по развитию туристических маршрутов и точек притяжения. Гостям мероприятия продемонстрируют достопримечательности района, затем в селе Касумкент состоится стратегическая сессия, где презентуют мастер-план Сулейман-Стальского района. Участниками мероприятия станут министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов, министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов, другие представители этих ведомств, директор филиала ФГБОУ ВО РГУТиС в Махачкале Зульмира Ханбалаева, руководитель Дагестанского отделения Русского географического общества Эльдар Эльдаров, председатель Дагестанского историко-географического общества Зураб Гаджиев, первый заместитель руководителя Агентства по охране культурного наследия РД Таиса Алибутаева, а также представители региональных и федеральных туроператоров.

В рамках стратегической сессии обсудят развитие туризма в районе. Стоит отметить, что Сулейман-Стальский район имеет множество туристических объектов, к которым будут подготавливаться туристические маршруты по точкам притяжения: Дом-музей Сулеймана Стальского в селе Ашага-Стал, мечеть в селе Юхари-Стал XIX века, 17-арочный мост в селе Касумкент, 1926 года постройки, Нютюгское и Зизикское ущелье в селе Нютюг и Зизик и др. Основная цель проекта заключается в том, чтобы Сулейман-Стальский район к 2050 году стал туристическим хабом и отправной точкой путешествий по Южному Дагестану. Уже сегодня есть видение по проекту до 2050 года. К 2030 году планируется создать туристический визит-центр, развить туристические маршруты и точки притяжения, запустить гастрономические фестивали, создать новый объект коллективного размещения, внедрить программы повышения квалификации работников сферы гостеприимства и развить санаторий «Кнул-Ятар». А к 2050 году планируется создать сельскую агломерацию – развитый туристический центр аккумулирует и транслирует во все лезгинские традиции и культуру, служит проводником в путешествие в сердце Южного Дагестана. При этом сохраняет свою камерность и самобытность, привлекая туристов разнообразными точками притяжения, деликатно интегрированными в сельскую среду. Для развития туристических маршрутов и точек притяжения района в рамках стратегической сессии планируется реставрация Дома-музея Сулеймана Стальского в селе Ашага-Стал и Музея Гасана Алкадари в селе Алкадар, мечеть в селе Юхари-Стал XIX века. «Точки притяжения – основа любых туристических маршрутов и залог туристической привлекательности территории. Для формирования районных туристических маршрутов рекомендуется развивать имеющиеся точки притяжения и объединить их в тематические маршруты. А также создавать новые точки притяжения, выделяющие район среди других территорий», – отмечают инициаторы проекта.