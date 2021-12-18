Напомним, что празднование юбилея известного дагестанского поэта запланировано на 2023 год.

Абдулпатах Амирханов подчеркнул, что Расул Гамзатов - народный и любимый поэт Дагестана. «Гамзатов - достойный сын своего народа, внёсший неоценимый вклад в развитие культуры. Мы должны на достойном уровне отметить юбилей этого великого человека».

В настоящее время подготовлен план мероприятий, который состоит из организации различных театральных, музыкальных и иных культурно-массовых мероприятий, а также реконструкции и строительства ряда социальных объектов.

Абдулпатах Амирханов сообщил, что предложения ко включению в план поступили от Межрегионального общественного фонда поддержки культуры им. Расула Гамзатова, которые также следует рассмотреть.

О том, какие предложения представили министерства, ведомства и администрация Хунзахского района для включения в план, доложил врио министра экономики и территориального развития РД Руслан Алиев, чье ведомство осуществляло свод информации.

По словам Руслана Алиева, в представленном плане более 70 пунктов, включающих мероприятия по строительству и капитальному ремонту объектов культуры, транспорта (дороги, здравоохранения, спорта, ЖКХ). Реализовать мероприятия планируется за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов.

Было отмечено, что в план включены мероприятия по некоторым объектам, на проектирование которых уже выделены средства, при этом необходимо финансирование строительных работ. Так, к примеру, выделены средства в объёме 80,4 млн рублей на подготовку проектной документации по 17 объектам, в том числе по 6 школам и одному детскому саду, по 10 объектам водоснабжения и водоотведения.

Большинство мероприятий по реконструкции и строительству объектов затрагивают Хунзахский район и город Махачкалу.

Среди мероприятий – реконструкция (реставрация) объекта культурного наследия «Крепость» в селе Арани Хунзахского района, реконструкция памятника «Белые журавли», историко-краеведческого музея в селе Хунзах, ремонт Русского драматического театра имени М.Горького, ремонт Аварского музыкально-драматического театра им. Г.Цадасы и многое другое.

Среди культурных мероприятий – предложено провести музыкально-театрализованное представление в Государственном Кремлевском дворце, издать собрание сочинений поэта, организовать гастроли Дагестанского театра оперы и балета с показом национального балета «Асият» («Горянка»), создать биографический художественный фильм для показа на центральных каналах, провести ряд образовательных и иных мероприятий.

План мероприятий будет утвержден