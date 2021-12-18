ЗАМАНА - Политолог Эдуард Уразаев прокомментировал законопроект о развитии местного самоуправления

Политолог Эдуард Уразаев прокомментировал законопроект о развитии местного самоуправления

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18 декабря, 2021. Суббота 11:13

В Госдуму внесён законопроект, который предусматривает повышение ответственности местного самоуправления перед жителями.

Политолог Эдуард Уразаев прокомментировал законопроект о развитии местного самоуправления
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Для Президента России институт публичной власти и его развитие – приоритетная часть государственного строя. Одноуровневая система местного самоуправления делает невозможным переваливание ответственности с одной администрации на другую. Жители будут чётко знать, с кого спрашивать. Никаких дублирований функций, больше не будет «ничьих» дорог или территорий внутри муниципалитета. Из законопроекта следует, что постепенный переход к новой системе позволит избежать потрясений и паралича органов МСУ: основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 января 2023 года, а одноуровневая организация будет вводиться в течение шести лет — до 1 января 2028 года. «К преимуществам законопроекта можно отнести четкое разделение полномочий органов местного самоуправления на закрытый перечень из 27 обязательных полномочий и перечень полномочий, который может быть распределён между органами региональной госвласти и ОМС», - сказал Уразаев. В то же время, эксперт отметил, что законопроект требует доработки, особенно с учетом региональной специфики. «Законопроект предусматривает только возможность создания в структуре местной администрации территориальных органов местной администрации, тогда как в Дагестане высока конкуренция за финансирование проектов и ресурсы между населенными пунктами. Баланс поддерживался за счёт учета интересов как при формировании депутатского корпуса, так и при назначении кадров в аппарате районных администраций», - пояснил политолог Эдуард Уразаев. По его мнению. требование о территориальных органах в структуре новых местных администраций должно быть прописано в проекте, как обязательное.

 

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