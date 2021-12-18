Глава Хасавюртовского района прокомментировал новый законопроект

Реализация замысла Президента — дальнейшее развитие закона о публичной власти. Это продолжение большой работы по созданию в стране сильного института публичной власти. «При решении проблемы разные органы власти не смогут перекладывать друг на друга ответственность. Согласно проекту, управление будет осуществляться по округам – «укрупнится». Четко прописана ответственность региональной и муниципальных властей. При этом сами главы муниципалитетов будут нести гораздо больше ответственности», - комментирует законопроект Глава Хасавюртовского района Джамбулат Салавов. Новый закон предусматривает урегулирование возможных конфликтов между регионами и муниципалитетом, которые могут возникнуть из-за круга полномочий. Теперь федеральный закон устанавливает закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления и перечень тех полномочий, которые могут быть перераспределены на региональном уровне. «Законопроект позволит исключить дублирование функций внутри муниципалитетов, устранит разногласия с распределением полномочий между регионами и муниципалитетами. При решении проблемы разные органы власти не смогут перекладывать друг на друга ответственность», - отметил Салавов. Теперь, с одноуровневой системой местного самоуправления возможность перекладывания ответственности с одного муниципалитета на другую станет невозможным. Жители населённых пунктов будут чётко знать, с кого спрашивать — с администрации городского округа или муниципального района. По словам Салавова, законопроект – логичное и системное развитие вертикали власти в стране. В результате у жителей сложится чёткое понимание, какие вопросы решаются на уровне региональной и местной власти, и куда следует обращаться за решением жизненно важных проблем. Отмечается, что постепенный переход к новой системе позволит избежать потрясений и паралича органов МСУ: основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 января 2023 года, а одноуровневая организация будет вводиться в течение шести лет — до 1 января 2028 года. Также Глава Хасавюртовского района отметил, что работа органов местного самоуправления выйдет на новый уровень - станет ближе к жителям и получит возможность более эффективно и оперативно решать стоящие перед ней задачи.