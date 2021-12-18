Врачи Дагестана комментируют новый законопроект по борьбе с Covid-19

В стране появятся «сертификаты здоровья», которые получат и люди, прошедшие вакцинацию, и все жители России, у которых есть антитела, доставшиеся им после болезни, после прививки иностранными вакцинами или бессимптомного носительства. При этом уровень антител неважен, это международные стандарты, установленные ВОЗ. Действовать «сертификат здоровья» будет от 6 месяцев до 1 года. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой «Ни о каких qr-кодах в законе речи нет». Такое решение, судя по всему, основывается на положительном примере Мордовии, где такие сертификаты ввели ещё в октябре, и уже сейчас 74,5% населения полностью привито, а госпитализация больных Covid-19 сократилась в 2,5 раза. Новый законопроект прокомментировал главный врач городской клинической больницы Махачкалы Хаджимурад Малаев. «На второй год пандемии паниковать уже все устали. Цену этого расслабления знают только врачи, работающие в красных зонах. Система здравоохранения перезагружена. Вчера Госдума в первом чтении приняла закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Благополучие - ключевое слово здесь. Задача закона – не как-то по-новому ограничить, а защитить нас с вами от эпидемии. Так мы скорее вернёмся к обычной жизни. Это временные меры – до 1 июня 2022 года. Надеюсь, что к этому времени мы сможем остановить эпидемию коронавирусной инфекции», - сказал Малаев. «Врачи всего мира, на протяжении двух лет, борются с коронавирусной инфекцией. Режим самоизоляции, вакцинация, введение QR- кодов – люди воспринимают, как некий заговор против них. Но на самом деле и врачи, и власть делают все возможное, чтобы победить вирус. Вирус, который уносит жизни наших родных и близких. Накануне Госдумой был принят новый законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Сертификат здоровья получат люди, переболевшие и привившиеся от COVID-19. На сегодняшний день – это самый действенный способ противостоять пандемии. Это подтверждает опыт зарубежных стран и российских регионов», - прокомментировала Муслимат Атаева, врач анестезиолог-реаниматолог поликлиники Медико-санитарной части МВД России по Республике Дагестан. В самом «сертификате здоровья» нет ничего принципиально нового. Во всех заведения общественного питания персонал оформляет медицинские книжки. Каждый ребёнок при поступлении в детский сад или школу проходит медосмотр. У каждого ребёнка с рождения есть свой сертификат вакцинации, куда заносятся данные о всех поставленных прививках. Все эти документы появились ещё в советское время, и отлично себя зарекомендовали.