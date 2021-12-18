ЗАМАНА - Солнечную электростанцию построят в Ногайском районе Дагестана

Солнечную электростанцию построят в Ногайском районе Дагестана

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18 декабря, 2021. Суббота 11:02
Совещание по вопросу строительства солнечной электростанции в Ногайском районе Дагестана состоялось в четверг, 17 декабря, под руководством врио заместителя Председателя Правительства Дагестана Манвела Мажонца.
Солнечную электростанцию построят в Ногайском районе Дагестана
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В частности, был рассмотрен вопрос оформления земельного участка для возведения СЭС, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2024 год. 

Проект Ногайской СЭС мощностью 60 МВт успешно прошел конкурсный отбор по строительству объектов возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электроэнергии. Девелопером проекта является Группа Компаний «Хевел».

ГК «Хевел» уже начала разработку Схемы выдачи мощности для технического присоединения к сетям 110 кВ, подразумевающую строительство собственной подстанции 10/110 кВ. Первый этап разработки СВМ в настоящее время закончен и находится на согласовании в Объединенном диспетчерском управлении энергосистемы Юга. 

Данный проект призван снизить дефицит мощности в энергосистеме северной части Республики Дагестан, повысить надежность энергообеспечения потребителей Ногайского, Тарумовского районов, а также города Южно-Сухокумск, за счет строительства современной солнечной электростанции и подстанции 110 кВ с выдачей в сеть около 90 млн кВт*ч чистой электроэнергии ежегодно.

Вдоль территории рассматриваемого под строительство земельного участка проходит ВЛ 110 кВ «Кочубей-Затеречная», на которую планируется выдача 60 МВт мощностей.

Манвел Мажонц поручил в оперативные сроки оформить договор аренды земельного участка для подачи заявки на технологическое присоединение с целью получения технических условий в целях своевременного проведения работ по проектированию, строительству и вводу указанной СЭС.

 

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