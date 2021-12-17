Занятия по повышению квалификации для специалистов по связям с общественностью проведены Мининформом РД

В среду, 15 декабря, в конференц-зале гостиницы «Азимут» г. Каспийск состоялся семинар-совещание по вопросам повышения квалификации специалистов по связям с общественностью органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан.

Организатором мероприятия выступило Министерство информации и печати Республики Дагестан.

В рамках мероприятия затронуты проблемы эффективности средств, способы и методы работы пресс-службы и пресс-секретарей органов власти, государственных, муниципальных учреждений в современных условиях.

В ходе семинара обсуждены темы: «Как продвигать новости в Инстаграмм и Телеграмм или как работать с владельцами крупных пабликов?», «Как быть лучшей пресс-службой республики два года подряд. Опыт Дербента», «Оперативность как инструмент борьбы со слухами», «В Интернете кто-то не прав. Что делать, если это Вы?», «VUCA-мир и новые правила работы», «Достучаться до невесть (кого): как рассказывать о работе власти людям, которые не хотят ничего об этом знать» и другие.

В режиме видеоконференцсвязи в семинаре-совещании принял участие депутат Государственной Думы Султан Хамзаев.

Членом Общественной палаты Российской Федерации V, VI, VII созывов - Айгуном Магомедовым был направлен приветственный адрес участникам семинара.

На мероприятии с участниками поделились опытом работы известные руководители и журналисты федеральных и республиканских СМИ, и.о. генерального директора ГБУ РД РГВК «Дагестан» им. Гаруна Курбанова Камила Гамзатова, редактор АиФ Дагестан Вефадер Меликов и др. В ходе мероприятия также освещены актуальные проблемы деятельности пресс-секретарей органов власти и местного самоуправления в современных условиях.