Ярмарки, с одной стороны, расширяют производителям возможности реализации своей продукции, с другой – жители и гости Махачкалы получают возможность купить качественные продукты по ценам ниже рыночных.
В Махачкале пройдет сельскохозяйственная ярмарка
- Автор Шахри
- 14 декабря, 2021. Вторник 17:45
В Махачкале 18 декабря состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка, по адресу: ул. Пушкина (от пересечения с ул. Ярагского до ул. Леваневского).
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