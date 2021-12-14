ЗАМАНА - В Махачкале пройдет сельскохозяйственная ярмарка

В Махачкале пройдет сельскохозяйственная ярмарка

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14 декабря, 2021. Вторник 17:45

В Махачкале 18 декабря состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка, по адресу: ул. Пушкина (от пересечения с ул. Ярагского до ул. Леваневского).

В Махачкале пройдет сельскохозяйственная ярмарка
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Ярмарки, с одной стороны, расширяют производителям возможности реализации своей продукции, с другой – жители и гости Махачкалы получают возможность купить качественные продукты по ценам ниже рыночных.

 

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