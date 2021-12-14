Рустам Джалаков: «Фейки в информационном пространстве безусловно несут деструктивную роль»

АНО «Диалог» и Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) опубликовали совместное исследование, чтобы оценить уровень доверия россиян к различным информационным ресурсам.

По данным опроса, который проводился методом онлайн-анкетирования среди 3380 человек с 25 по 29 ноября, 97% пользователей интернета знают, что такое фейковая информация.

Основным источником фейковой информации опрошенные считают онлайн-СМИ (74%), реже — телевидение и традиционную прессу (64%), социальные сети (38%), гораздо реже — мессенджеры. Друзей, родственников и знакомых в качестве недостоверных источников не называет почти никто (5%).

По словам первого заместителя министра информации и печати Республики Дагестан Рустама Джалакова, фейки в информационном пространстве безусловно несут деструктивную роль.

«Проблема заключается в том, что фейк разлетается молниеносно во всех соцсетях и Интернете в погоне за «кликбейтом». И какое-то время пользователь остается с этим фейком наедине», - рассказал первый замминистра информации и печати Дагестана.

Как отметил Джалаков, недавнее исследование PRNEWS.IO говорит о том, что люди начали разбираться и анализировать получаемую информацию и определенно точно указывали на признаки фейка.

«Подозреваю, что именно постепенная «медиа гигиена» – возможность населения отличать достоверную информацию от фейков и послужило уменьшению количества респондентов, ответивших на вопрос об опасности фейков, проведенном автономной некоммерческой организацией (АНО) «Диалог» и Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ). Информационная «прививка» на часть населения начала действовать и сегодня фейки именно для них не являются опасностью», – прокомментировал Джалаков.

Стоит отметить, что рассылка фейковых новостей усилилась в период распространения коронавирусной инфекции. К каким печальным последствиям привели такого рода новости знают все. Людей заставляли верить в несуществование COVID-19, что повлекло за собой очень много смертей. Чтобы избежать подобных печальных примеров необходимо пресекать любые попытки распространения фейковой информации. За распространение недостоверной информации предусмотрен штраф.

Отвечая на вопрос, представляет ли опасность распространение в соцсетях фейковой информации, 63% опрошенных ответили положительно (чаще всего так отвечают люди старшего возраста, сотрудники сферы образования и те, кто больше других доверяют телевидению и традиционным СМИ).

Опасны фейки, по мнению опрошенных, поскольку дезориентируют граждан (28%), их не умеют отличать от правды (20%) и они создают панику (11%).