ЗАМАНА - Исрафил Исрафилов: Администрация Telegram должна усиленно бороться с фейковой информацией вокруг Covid-19

Исрафил Исрафилов: Администрация Telegram должна усиленно бороться с фейковой информацией вокруг Covid-19

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14 декабря, 2021. Вторник 14:52

Авторы проекта «Мракоборец», ведущие борьбу с ложной информацией, которая касается коронавирусной инфекции и вакцинации, адресовали основателю «Telegram» Павлу Дурову петицию с призывом исключать из мессенджера фейковую информацию о пандемии. Ситуацию прокомментировал журналист и руководитель волонтерского отряда «Феникс» при ГКБ г. Махачкалы Исрафил Исрафилов.

Исрафил Исрафилов: Администрация Telegram должна усиленно бороться с фейковой информацией вокруг Covid-19
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К такому призыву борцы за правду прибегли после трагического случая в московском МФЦ, где 8 декабря москвич Сергей Глазов расстрелял персонал и клиентов столичного МФЦ. Погибло 2 человека, еще трое и 10-летняя девочка были ранены. Стрельба началась после того, как сотрудник многофункционального центра попросил Глазова надеть маску.

Мотив у злоумышленника был немыслимый: «Стрелял в тех, кто верит в коронавирус».

«Одно дело высказать свое мнение по отношению к коронавирусу, и совсем другое – заявлять об абсолютно абсурдных вещах. Антипрививочная пропаганда в социальных сетях стала совсем агрессивной, она вводит нестабильную психику людей в страшные заблуждения, которые могут привести к такому горю», - сказал Исрафил Исрафилов.

Telegram остается площадкой, где ложная информация продолжает легко распространяться. Каналов, транслирующих ересь, администраторы которых не несут никакой ответственности, становится только больше. Поэтому авторы петиции предлагают ввести в Тelegram грамотный и простой механизм отправки жалоб на антиваксерскую пропаганду и ложную информацию о пандемии.

«Бороться с ложными данными вокруг вакцинации надо аргументированно. Фейковой информации, касающейся ковида, очень много в Telegram: с этим необходимо бороться, и администрация данного мессенджера должна усиленно вести эту борьбу. Конечно, в жизни есть и другой момент: когда какой-то популярный блогер высказывает свою точку зрения по поводу того, что он против вакцинации, а активисты, выступающие за вакцинацию, необоснованно жалуются и начинают его блокировать. Надо бороться законодательно, юридически. А просто взять и заблокировать человека за его отношение к вопросу – неправильно, это только усложняет ситуацию и повышает раздражительность в обществе», - добавил Исрафилов.

За две недели в сообщество «Мракоборец | Борцы с антиваксерами»: https://t.me/againstdark вступили более 7 тысяч человек. Сторонники ведут борьбу с антипрививочной пропагандой в социальных сетях. За это время заблокированы несколько наиболее агрессивных антиваксерских сообществ, в том числе, Яндекс.Диск и Youtube-канал Марии Шукшиной.

 

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