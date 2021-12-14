Ширвани Айгунов: "Руководитель Дагестана был достаточно откровенен в своих высказываниях"

Руководитель республики был в целом достаточно откровенен в своих высказываниях. Взять вопрос нашего коллеги о причинах низкого охвата вакцинацией населения Дагестана. Меликов не скрывает: слабые показатели объясняются тем, что очень много дагестанцев переболело коронавирусом в предыдущие волны пандемии и имеют антитела.

И это правда. Мы ведь помним, какая у нас была ситуация с заболеваемостью в самом начале. Если можно было бы провести учет реально заболевших, включая бессимптомных носителей, а также тех, кто болел в легкой форме и лечился на дому, статистика будет значительно отличаться от той, что дают Минздрав и Роспотребнадзор.

Вряд ли в нашей республике найдется тухум и даже семья, которая бы не столкнулась с этой напастью и ее последствиями