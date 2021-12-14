ЗАМАНА - Тему безопасного газоснабжения и платёжной дисциплины граждан обсудили в Дагестане

Тему безопасного газоснабжения и платёжной дисциплины граждан обсудили в Дагестане

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14 декабря, 2021. Вторник 01:19
Тему безопасного газоснабжения и платёжной дисциплины граждан обсудили в Дагестане

Вопросы безопасного газоснабжения жителей региона и повышения платежной дисциплины в осенне-зимний период обсудили сегодня в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».

Тему безопасного газоснабжения и платёжной дисциплины граждан обсудили в Дагестане
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Выступая перед журналистами ведущих республиканских изданий, начальник отдела корпоративной защиты ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Василенко заявил, что политика генерального директора Александра Давыдова и в целом всей компании направлена на снижение  аварийных ситуаций, повышения  надежности эксплуатации сетей, а также качественного газоснабжения жителей республики. Было отмечено, что за последний месяц,  в офис компании поступило более 20 жалоб от жителей населённых пунктов республики на то, что люди замерзают ввиду острой нехватки газа.  Владимир Василенко отметил что, в настоящее время ведется работа  по систематизации учета потребления газа, поскольку в одном из районов республики разбаланс составляет более 90%. То есть, из всего газа, который нами поставляется, денежные средства оплачивается  только  за 10%.  «Сотрудники предприятия прилагают все усилия для минимизации потерь на газораспределительных сетях. Хочется отметить, что не возникает никаких проблем с порядочными потребителями, которые делают все в рамках правового поля и  действующего законодательства. Вместе с тем недобросовестные граждане стараются  инициировать недовольства среди местного населения, что повышает социальную напряженность.  Нами разработан график проведения проверок в Махачкале и иных районов республики, куда будут выезжать специалисты предприятия  с целью осмотра газовых сетей, тепличного оборудования для предотвращения аварийных ситуаций. Стоит отметить, что оборудование у многих потребителей находится в ненадлежащем состоянии, ввиду отсутствия должного обслуживания», – заключил Василенко.

 

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