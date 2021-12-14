Тему безопасного газоснабжения и платёжной дисциплины граждан обсудили в Дагестане

Выступая перед журналистами ведущих республиканских изданий, начальник отдела корпоративной защиты ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Василенко заявил, что политика генерального директора Александра Давыдова и в целом всей компании направлена на снижение аварийных ситуаций, повышения надежности эксплуатации сетей, а также качественного газоснабжения жителей республики. Было отмечено, что за последний месяц, в офис компании поступило более 20 жалоб от жителей населённых пунктов республики на то, что люди замерзают ввиду острой нехватки газа. Владимир Василенко отметил что, в настоящее время ведется работа по систематизации учета потребления газа, поскольку в одном из районов республики разбаланс составляет более 90%. То есть, из всего газа, который нами поставляется, денежные средства оплачивается только за 10%. «Сотрудники предприятия прилагают все усилия для минимизации потерь на газораспределительных сетях. Хочется отметить, что не возникает никаких проблем с порядочными потребителями, которые делают все в рамках правового поля и действующего законодательства. Вместе с тем недобросовестные граждане стараются инициировать недовольства среди местного населения, что повышает социальную напряженность. Нами разработан график проведения проверок в Махачкале и иных районов республики, куда будут выезжать специалисты предприятия с целью осмотра газовых сетей, тепличного оборудования для предотвращения аварийных ситуаций. Стоит отметить, что оборудование у многих потребителей находится в ненадлежащем состоянии, ввиду отсутствия должного обслуживания», – заключил Василенко.