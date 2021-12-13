Молодогвардейцы Дагестана в День Конституции РФ провели акцию в Махачкале

В День Конституции Российской Федерации активисты Дагестанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия “Единой России”» провели акцию по раздаче брошюр с текстом Конституции РФ и ленточек российского триколора.

Традиционно в честь Дня Конституции РФ дагестанские молодогвардейцы проводят мероприятия для жителей и гостей столицы. В этом году прошла акция по раздаче брошюр с текстом Конституции РФ и ленточек российского триколора, а также активисты интересовались у прохожих, знают ли они какой отмечается праздник и его значение.

Руководитель Дагестанского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия “Единой России”» Сергей Никитин отметил, что прохожие с удовольствием принимают от волонтеров российский триколор и знают, что 12 декабря отмечается День Конституции РФ.

«В этом году мы также решили раздать брошюры с текстом основного закона нашей страны и словами гимна Российской Федерации», – поделился Никитин.

Напомним, что Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием.