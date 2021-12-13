Сергей Меликов призвал муниципалитеты к ответственному подходу к обеспечению защиты населения от ЧС

Сегодня, 11 декабря, Глава Дагестана Сергей Меликов провел заседание Комиссии при Главе РД по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Переходя к повестке мероприятия, руководитель региона обратил внимание, что на повестке дня три вопроса, которые объединяются не только проблематикой безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, но и готовностью сил и средств, мер по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС, состоянием системы оповещения.

В этом отношении, убежден Меликов, огромная ответственность ложится на муниципалитеты.

Результаты проведенных выездных мероприятий показывают, что комплекс мер принимаемых органами местного самоуправления недостаточен. Свидетельством тому являются, в частности, пожары, которые регулярно возникают в населенных пунктах республики. Нерешенных вопросов здесь, по словам главы региона, достаточно много. Это и состояние пожарной безопасности, и массовая неисправность наружного противопожарного водоснабжения.

«Все эти темы непосредственно касаются глав муниципальных образований, которые на местах являются руководителями гражданской обороны и возглавляют комиссии по чрезвычайным ситуациям. Такое отношение к серьезнейшим вопросам, от которых зависят жизни граждан, необходимо менять», – поставил задачу Глава Дагестана.

Меликов подчеркнул: одним из основных условий обеспечения необходимого уровня безопасности населения в мирное время и в особый период является организация, создание и функционирование эффективной системы оповещения и информирования населения и органов управления об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

«Вместе с тем по итогам проведенных в марте и октябре 2021 года комплексных проверок региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Дагестана оценена как «Не готова к выполнению задач», – заявил руководитель субъекта. – Особый период для Дагестана – зимний, когда, помимо иных опасностей – природных и техногенных, возникают другие угрозы, такие как сходы лавин, оползни. С учетом использования приборов нагревания возрастает риск техногенных угроз – отравления газом, перегрузка электрических сетей и т.д. А мы не готовы к этому». Задача органов власти, напомнил коллегам Сергей Меликов, – это, прежде всего, обеспечить безопасность граждан.

Врио министра по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий РД Нариман Казимагомедов проинформировал о готовности сил и средств муниципальных звеньев региональной подсистемы РСЧС к решению возложенных на них задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

По словам Наримана Казимагомедова, был проведен ряд выездных совещаний, которыми в общей сложности удалось охватить 15 городов и районов республики.

Министр отметил, что особую тревогу вызывает состояние пожарной безопасности образовательных учреждений республики: из 576 учреждений, расположенных на территории отдельных муниципалитетов, где удалось уже побывать, 132 функционируют с неисправной системой пожарной сигнализации. Всего же по республике таких объектов более 500. Анализ противопожарного состояния республики свидетельствует о том, что комплекс мер, принимаемых органами местного самоуправления, не достаточен. «Считаю, что муниципалитетами недостаточно проводится работа по ремонту имеющихся и установке новых источников противопожарного водоснабжения. Отсутствие пожарных гидрантов и водоемов не позволяет пожарно-спасательным подразделениям полноценно проводить работы по тушению пожаров», – заявил Казимагамедов.

О подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по РД Муслим Девришбеков.

Прежде всего, он сообщил, что для подготовки должностных лиц и работников ГО и РСЧС функционируют учебно-методический центр и курсы гражданской обороны в Каспийске. При этом отмечено, что г. Каспийск – это единственное муниципальное образование, где созданы и успешно функционируют подобные курсы.

Отрицательная оценка в плане организации работы в этом направлении была дана таким муниципалитетам, как Южно-Сухокумск, Буйнакск, Кизлярский, Дербентский, Бабаюртовский, Гунибский, Новолакский, Цунтинский и Акушинский районы.

В настоящее время в Главном управлении формируется реестр подготовки должностных лиц в области ГО и ЧС, образцы для заполнения направлены органам исполнительной власти и органам местного самоуправления республики. При этом Девришбеков призвал принять активное участие в в этом процессе и исключить формальный подход.

В целях же подготовки неработающего населения на территории республики в городских округах и муниципальных районах созданы и функционируют 192 Учебно- консультационных пункта, в которых на сегодняшний день прошли обучение свыше 140 тысяч человек. Помимо этого, в образовательных организациях организована подготовка учащихся по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности», проведены открытые уроки по безопасности жизнедеятельности, в которых приняли участие более 627 тыс. детей.

Также организовано участие образовательных организаций региона во Всероссийском открытом уроке «Основы безопасности жизнедеятельности», а в период с 5 июля по 8 июля 2021 года в г. Малгобек Республики Ингушетия проведены VII-Межрегиональных соревнований «Школа безопасности», в которых команда МКОУ «Новочиркейская СОШ №1» Кизилюртовского района заняла второе общекомандное место.

Есть и другие положительные примеры. В осеннем этапе Международной интеллектуально-познавательной Олимпиады по ОБЖ в дистанционном формате, в котором приняли участие - 2129 школьников и студентов из России, Украины, Армении и Белоруссии, второе место по количеству зарегистрированных участников занял Дагестан. 36 школьников образовательных учреждений республики стали победителями и призерами.

По части подготовки в области гражданской обороны и защиты от ЧС был внесен ряд предложений, в том числе рекомендация главам муниципальных образований, руководителям министерств и ведомств представить заявки на обучение должностных лиц на 2022 год. Глава Дагестана поддержал предложения, установив срок исполнения до 20 декабря текущего года.

В продолжение темы с итогами деятельности по подготовке должностных лиц в области гражданской обороны и защиты населения за 2021 год доложил руководитель республиканского учебно-методического центра по ГО и ЧС Зайнуддин Азимов.

На заседании КЧС одной из важнейших тем обсуждения была подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

О создании и поддержании в постоянной готовности системы оповещения населения республики проинформировал руководитель ГКУ РД «Служба 112 РД» Джамалуттин Багов.

На сегодняшний день за счёт привлечения внебюджетных средств выполнены работы по созданию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения республики, которая обеспечила охват населения четырех муниципальных образований – Махачкалы, Каспийска, Дербента и Кизилюрта. В указанных городах установлено 106 пунктов оповещения.

Выполнены работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения. Установлено 33 пункта оповещения и 7 пунктов управления данной системой. Зона охвата цифровым телевещанием составляет 98 процентов территории республики.

По результатам проверки техническое состояние существующей системы оповещения населения оценивается как «Готова к выполнению задач».

Вместе с тем, по словам Багова, охват населения республики сиренами и громкоговорящими устройствами составляет всего 43 процента. Он также отметил недостаточную работу руководителей муниципалитетов по созданию муниципальных систем оповещения.

Для дальнейшего развития и совершенствования систем оповещения на 2022 запланирован ряд мероприятий.

Комментируя, глава республики нацелил руководителей органов местного самоуправления на проведение работы по созданию и развитию имеющихся муниципальных систем оповещения. Средства на эти цели, отметил Сергей Меликов, должны быть обязательно заложены в бюджетах муниципалитетов.

Особое внимание Сергей Меликов обратил на обеспечение системой оповещения образовательных учреждений республики – она должна быть и качественно работать в каждой из организаций.