Как сообщили организаторы акции, на месте будет проведен подробный инструктаж. Также будет произведена установка табличек и камер для сохранения чистоты.
В Махачкале прошел эко субботник Чистый Тарки-тау
- Автор Мадина
- 13 декабря, 2021. Понедельник 08:42
11 декабря на смотровой площадке на горе Тарки-Тау прошла коллективная уборка территории смотровой площадки на горе Тарки-Тау.
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