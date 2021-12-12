В Правительстве Дагестана обсудили проблему самостроев

На обсуждение комиссии было вынесено 50 МКД построенных с нарушением градостроительных норм. Данные многоквартирные дома были обследованы и признаны безопасными, однако, по каждому вынесены рекомендации по устранению замечаний. Совместно с администрацией города Махачкалы, Госжилинспекцией и ресурсоснабжающими организациями была проведена работа по введению их в гражданский оборот. В результате проведенной работы объектам были присвоены официальных почтовые адреса, проведен конкурс по отбору организаций для осуществления управления общим имуществом многоквартирных домов, приведена в соответствие с требованиями законодательства техническая документация и привязана к каждому многоквартирному дому в системе ГИС ЖКХ, а также проведены мероприятия по подключению к инженерной инфраструктуре. Как отметил Батыр Эмеев, проведённая работа позволит решить множество накопившихся проблем, с которыми ежедневно сталкиваются наши земляки. «Из-за отсутствия закрепленных за многоквартирными домами управляющих компаний жители регулярно сталкивались с отключениями от инженерных сетей, ввиду невозможности легального подключения. Эти проблемы уже частично решены и работа продолжается. Отсутствие сведений о доме в системе ГИС ЖКХ лишало возможности участия в различных госпрограммах, таких как фонд капитального ремонта, замена лифтов и.т.д. После проведенной работы это стало возможным», - подчеркнул зампред. По итогам заседания Комиссии было принято решение об исключении еще 45 МКД из списка самостроев построенных с нарушениями градостроительных норм. На сегодняшний день уже 88 домов прошли данные мероприятия и успешно введены в гражданский оборот.