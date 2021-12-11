ЗАМАНА - В мэрии Дербента прокомментировали цитату Сергея Меликова о переселении из магалов

В мэрии Дербента прокомментировали цитату Сергея Меликова о переселении из магалов

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11 декабря, 2021. Суббота 16:10
В мэрии Дербента прокомментировали цитату Сергея Меликова о переселении из магалов

В администрации Дербента отметили, что в городе не планируется переселение всех жителей из древних магалов, а лишь тех, кто проживает в аварийном жилье.

В мэрии Дербента прокомментировали цитату Сергея Меликова о переселении из магалов
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Вопрос переселения из магалов был затронут сегодня, 9 декабря, на пресс-конференции Главы Дагестана. Сергей Меликов, говоря о комплексном плане развития города Дербента до 2025 года, затронул тему переселения граждан. Как пояснили в мэрии, речь идет о реализации программы «Ветхое аварийное жилье».

«В Дербенте планируется серьезное улучшение жилищных условий людей, дома которых находятся в аварийном состоянии. В числе ряда домов, признанных аварийными, определенная часть расположена в центральной исторической части города, но не представляет культурной ценности. В рамках реализации данной программы планируется переселить граждан из домов, на месте которых не будет возможности построить новые дома согласно градостроительным нормам. Речь о переселении жителей из древних магалов не идет – только лишь улучшение условий жителей, проживающих в аварийном жилье», – отметили в администрации.

 

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