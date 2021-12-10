ЗАМАНА - Второй день медиафорума региональных СМИ стартовал в Махачкале

Второй день медиафорума региональных СМИ стартовал в Махачкале

Автор
10 декабря, 2021. Пятница 11:38
Второй день медиафорума региональных СМИ стартовал в Махачкале

Второй день медиафорума «Региональные СМИ в условиях новой реальности: векторы развития» начался в Махачкале на площадке музейного комплекса «Россия — моя история». 

Второй день медиафорума региональных СМИ стартовал в Махачкале
Информация

Стартовала дискуссионная площадка «Будущее классической журналистики в условиях новой цифровой реальности. Федеральные и региональные аспекты». 

Спикерами выступают заместитель генерального директора ИА «Интерфакс» Михаил Кетько, первый заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина, руководитель региональной службы ТАСС Андрей Цицинов, министр печати и информации Дагестана Умаросман Гаджиев. 

В центре обсуждения актуальные темы современной журналистики, блогерство и журналистика, новостная журналистика и основные её принципы. 

В течение дня ожидаются также мастер-классы, лекции, круглые столы, посвященные теме подачи региональных новостей, структурным особенностям подготовки новостей и их продвижению на всех платформах. 

Отдельно будет рассмотрена тема «Блоггинг как средство политической коммуникации. Дагестанский сегмент». В рамках круглого стола состоится обсуждение темы роли СМИ на языках народов народов России и проблемы сохранения родных языков. 

На одной из дискуссионных площадок будет проанализирована роль медиа сообществ в информационном противодействии распространения коронавирусной инфекции. 

 

Прочитано 32 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top