Второй день медиафорума региональных СМИ стартовал в Махачкале

Второй день медиафорума «Региональные СМИ в условиях новой реальности: векторы развития» начался в Махачкале на площадке музейного комплекса «Россия — моя история».

Стартовала дискуссионная площадка «Будущее классической журналистики в условиях новой цифровой реальности. Федеральные и региональные аспекты».

Спикерами выступают заместитель генерального директора ИА «Интерфакс» Михаил Кетько, первый заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина, руководитель региональной службы ТАСС Андрей Цицинов, министр печати и информации Дагестана Умаросман Гаджиев.

В центре обсуждения актуальные темы современной журналистики, блогерство и журналистика, новостная журналистика и основные её принципы.

В течение дня ожидаются также мастер-классы, лекции, круглые столы, посвященные теме подачи региональных новостей, структурным особенностям подготовки новостей и их продвижению на всех платформах.

Отдельно будет рассмотрена тема «Блоггинг как средство политической коммуникации. Дагестанский сегмент». В рамках круглого стола состоится обсуждение темы роли СМИ на языках народов народов России и проблемы сохранения родных языков.

На одной из дискуссионных площадок будет проанализирована роль медиа сообществ в информационном противодействии распространения коронавирусной инфекции.