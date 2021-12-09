Лидер РД поблагодарил Сулеймана Керимова за инвестиции в регион

Дербент – перспективное направление для Дагестана, которое в классическом виде символизирует и отношение инвесторов, и государственную поддержку, и республиканские вложения, и муниципальные вложения. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил Глава Дагестана Сергей Меликов.

Он напомнил, что основным инвестором выступил сенатор Сулейман Керимов.

«Почему-то его часто вспоминают как земляка и инвестора, но редко как сенатора. Я, учитывая свой небольшой год работы в Совете Федерации РФ, сказал бы, что это один из выдающихся примеров, когда сенатор очень активно работает в регионе. И пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить в очередной раз Сулеймана Абусаидовича.

Вы знаете о том, сколько проектов для Дагестана он организовал в прошлом?! Сегодня финансовой основой для осуществления Государственной программы развития Дербента являются те инвестиционные вложения, которые определил Сулейман Абусаидович для участия в этой программе», – сказал Меликов.

Он отметил, что Программа по развитию Дербента предусматривает комплексное развитие древнего города вплоть до 2025 года.