Он напомнил, что основным инвестором выступил сенатор Сулейман Керимов.
«Почему-то его часто вспоминают как земляка и инвестора, но редко как сенатора. Я, учитывая свой небольшой год работы в Совете Федерации РФ, сказал бы, что это один из выдающихся примеров, когда сенатор очень активно работает в регионе. И пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить в очередной раз Сулеймана Абусаидовича.
Вы знаете о том, сколько проектов для Дагестана он организовал в прошлом?! Сегодня финансовой основой для осуществления Государственной программы развития Дербента являются те инвестиционные вложения, которые определил Сулейман Абусаидович для участия в этой программе», – сказал Меликов.
Он отметил, что Программа по развитию Дербента предусматривает комплексное развитие древнего города вплоть до 2025 года.