ЗАМАНА - Сергей Меликов предлагает отдать под виноградники все пригодные для этого земли в Дагестане

Сергей Меликов предлагает отдать под виноградники все пригодные для этого земли в Дагестане

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09 декабря, 2021. Четверг 15:38
Сергей Меликов предлагает отдать под виноградники все пригодные для этого земли в Дагестане

Сегодня в рамках форума «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития» Глава Дагестана Сергей Меликов, отвечая на вопросы региональных журналистов, заявил, что необходимо пересмотреть механизм использования пригодных для произрастания винограда земель, не допуская иного их использования.

Сергей Меликов предлагает отдать под виноградники все пригодные для этого земли в Дагестане
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«Все виноградопригодные земли в Дагестане должны быть отданы под виноградники, как это было раньше. Нельзя сегодня на таких землях пасти скот или строить заправки. Земли, пригодные для произрастания винограда, должны быть переданы для производства той культуры, которой Дагестан был традиционно богат», – сказал Меликов журналистам.

Руководитель региона заметил, что для производства винограда потребуется целый цикл, то есть много времени. А также им было подчеркнуто, что республиканский виноград востребован в Крыму, Краснодарском крае и на Ставрополье.

«Если виноград востребован, то мы должны производить то, что у нас покупают», – добавил Меликов.

Он уточнил, что урожай на новых землях может появиться через 3-5 лет и этими виноградниками смогут пользоваться дагестанские виноделы.

 

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