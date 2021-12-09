Председатель парламента РД поздравил дагестанцев с Днем Героев Отечества

«Уважаемые дагестанцы!

В нашей стране 9 декабря отмечается День Героев Отечества. В этот день мы отдаем дань глубокого уважения тем, кто своими подвигами, мужеством и доблестью доказал огромную силу духа и любовь к Родине, вписал яркие страницы в летопись Отчизны, приумножив ее славу и могущество.

Наша страна благодаря своим героям была и остается непобедимой державой. Они для нас всегда являются достойным примером для подражания и в воспитании подрастающего поколения.

Мы искренне чтим память погибших героев и прославляем ныне живущих среди нас.

Желаю всем дагестанцам здоровья, благополучия и новых свершений во славу нашей великой России!» – говорится в поздравлении.