ЗАМАНА - Председатель парламента РД поздравил дагестанцев с Днем Героев Отечества

Председатель парламента РД поздравил дагестанцев с Днем Героев Отечества

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09 декабря, 2021. Четверг 14:29
Председатель парламента РД поздравил дагестанцев с Днем Героев Отечества

Председатель Народного Собрания республики Заур Аскендеров поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества.

Председатель парламента РД поздравил дагестанцев с Днем Героев Отечества
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«Уважаемые дагестанцы!

В нашей стране 9 декабря отмечается День Героев Отечества. В этот день мы отдаем дань глубокого уважения тем, кто своими подвигами, мужеством и доблестью доказал огромную силу духа и любовь к Родине, вписал яркие страницы в летопись Отчизны, приумножив ее славу и могущество.

Наша страна благодаря своим героям была и остается непобедимой державой. Они для нас всегда являются достойным примером для подражания и в воспитании подрастающего поколения.

Мы искренне чтим память погибших героев и прославляем ныне живущих среди нас.

Желаю всем дагестанцам здоровья, благополучия и новых свершений во славу нашей великой России!» – говорится в поздравлении.

 

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