«Уважаемые дагестанцы!
В нашей стране 9 декабря отмечается День Героев Отечества. В этот день мы отдаем дань глубокого уважения тем, кто своими подвигами, мужеством и доблестью доказал огромную силу духа и любовь к Родине, вписал яркие страницы в летопись Отчизны, приумножив ее славу и могущество.
Наша страна благодаря своим героям была и остается непобедимой державой. Они для нас всегда являются достойным примером для подражания и в воспитании подрастающего поколения.
Мы искренне чтим память погибших героев и прославляем ныне живущих среди нас.
Желаю всем дагестанцам здоровья, благополучия и новых свершений во славу нашей великой России!» – говорится в поздравлении.