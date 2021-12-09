В Дагестане будет развернут обсерватор на случай выявления нового штамма «омикрон»

Абдулпатах Амирханов сообщил, что региональное Управление Роспотребнадзора в связи с выявлением нового штамма коронавируса SARS-Cov-2 «Омикрон» на территории ряда государств сообщило о необходимости изоляции граждан, которые прибывают из таких стран и у которых будет подозреваться заболевание.



Как пояснила врио руководителя Управления Роспотребнадзора по РД Раисат Арбуханова, новый штамм высококонтагиозный, распространённость быстрая, а симптомы при данной инфекции такие же, как и при других штаммах.



Минздравом Дагестана уже развернуты на базе ГБУ РД «Каспийская центральная городская больница» три боксированные палаты для лиц, у которых будет выявлен новый штамм.



Лиц, которые будут прибывать из стран с неблагополучной обстановкой в связи с выявлением нового штамма и контактировавших с пациентами с подозрением на «омикрон», будет развернут обсерватор.



По итогам обсуждения Абдулпатах Амирханов поручил в оперативные сроки определить учреждения, в которых будет организована работа по обсервации граждан не менее чем на 100 человек. Для таких граждан карантин будет длится 14 дней.



В обсуждении приняли участие врио Первого заместителя Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров, врио заместителя Председателя Правительства РД Мурад Казиев, врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева, врио министра финансов РД Юнус Саадуев, врио министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РД Нариман Казимагамедов.