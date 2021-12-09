Глава Дагестана принял участие в открытии Форума СМИ

Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в открытии медиафорума «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития», который стартовал сегодня в историческом парке «Россия – моя история».

В рамках форума также проходит первый Фестиваль национальной книги России и книжная ярмарка «Тарки-Тау».

Участников и гостей мероприятия поприветствовал Сергей Меликов. Он отметил, что республика исторически является центром культуры и образования. Сегодня в регионе, по словам Меликова, плодотворно трудится большой, многонациональный журналистский корпус: издаются газеты и журналы на 14 языках, выходят в теле- и радиоэфир программы, подготовленные в редакциях национального вещания.

«И дело не только в том, что они издаются, они читаются, развиваются, пытаются идти в ногу со временем, и это у них получается», – сказал глава республики.

Он напомнил, что на территории республики зарегистрировано свыше 250 средств массовой информации. Функционируют 3 крупных телерадиокомпании, зарегистрировано 89 печатных СМИ. По государственному заказу в прошлом году было издано свыше 80 наименований книг.

Сегодняшний форум, считает Глава Дагестана, должен стать хорошей площадкой и для общения, и для обмена лучшими практиками, и для решения проблем, которые волнуют людей.

«Мы должны помочь в выстраивании коммуникации между гражданами и властью. СМИ сегодня необходимы для реализации тех задач, которые решает власть», – пригласил к взаимодействию руководитель субъекта.

Вместе с тем Сергей Меликов коснулся и изменений, которые претерпевают СМИ. По словам главы региона, они позитивные. И в самом названии медиафорума неслучайно упомянута цифровая реальность. На протяжении ряда лет вся страна живет и трудится в условиях цифровой трансформации. В эпоху Интернета, социальных сетей, мессенджеров, телеграм-каналов заметным становится соперничество между традиционными СМИ и так называемыми новыми медиа.

«Мы должны четко понимать, что национальные издания с хорошими традициями не должны быть вытеснены. Потому что это та форма, к которой привыкли многие люди, пока еще не готовые пользоваться современными цифровыми технологиями. Думаю, это особенно важно для Дагестана, где есть горные отдаленные сёла и не везде доступна цифровая коммуникация», – подчеркнул Сергей Меликов.

Тенденция успешного проведения в Дагестане книжных ярмарок, продолжил Меликов, существует с 2012 года. Глава региона считает, что это особый унитарный проект, в рамках которого принимаются меры, направленные на развитие и поддержку народов России. Ежегодно ярмарка собирает коллег из других регионов, проводятся встречи с писателями, художниками.

«Эти шаги поднимают престиж книги и значимость издательского дела. Очень важно, что сегодня этот форум проводится в преддверии 2022 года, который для Дагестана в литературной сфере очень важен, так как это год празднования 90-летия великой дагестанской поэтессы Фазу Алиевой. В 2022 году мы также подходим к прямой, которая соединяет нас со 100-летием величайшего поэта Расула Гамзатова. Это тоже является неким символом. Мы гордимся творчеством наших земляков, это наше национальное достояние. Поэтому в течение этого времени мы должны умело выстраивать работу мероприятий в сфере медиа, истории и СМИ», – поделился глава региона.

В современном обществе крайне важно приобщать людей к культуре предшественников, вдохновляться на новые идеи через книги, литературу и пьесы, отметил Меликов. «Благодаря медиаплощадкам, – продолжил он, – мы можем дистанционно смотреть спектакли, слушать музыку и при этом соблюдать санитарные нормы».

«За годы общественно-политической трансформации, конечно, изменились ценностные ориентиры и нужно признать, что мы находимся сегодня под давлением, в ходе которого идут попытки ослабить духовные связи между поколениями, нравственность, традиционные посылы. Поэтому нужно признавать, что есть угроза распространения ксенофобии, нетерпимости, разрыва духовных связей, экстремизма», – добавил Меликов.

На церемонии открытия выступили также врио министра печати и информации Умаросман Гаджиев, первый заместитель руководителя ТАСС Михаил Калмыков, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов. Также зачитали приветственное письмо от зампредседателя Госдумы Федерального Собрания РФ Петра Толстого.

После открытия Глава региона осмотрел площадки форума и побеседовал с участниками.