Дагестан вошел в список лидеров по числу победителей XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

Республика Дагестан вошла в число лидеров по количеству победителей XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Подведены итоги XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В рамках торжественного награждения названы имена 250 авторов лучших молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий. В копилке республики – серебряная медаль и два специальных приза проекта. Еще два юных жителя региона стали победителями специальной номинации «Сказки о космосе». В 2021 году всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» проводился уже 18 раз. Основными тематическими линиями XVIII сезона конкурса стали наука, технологии и космос, что приурочено к 60-летию первого полета Ю.А. Гагарина в космос. А всего в завершившемся сезоне проекта было 18 тематических номинаций, охватывающих большинство областей социально-экономического развития страны. Конкурс также вошел в план реализации Года науки и технологий в России. В мероприятии подведения итогов XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» приняли участие заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, в нынешнем сезоне возглавивший Организационный комитет конкурса, Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, представители федеральных министерств, ведомств, образовательных организаций и партнеров, курирующих номинации проекта. Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров подвел итоги сезона: «Уже в третий раз конкурс проходит в рамках президентской платформы “Россия – страна возможностей”. И мы видим, как растет интерес к проекту не только среди жителей России, но и среди граждан других стран. Так, в 2021 году свои идеи и проекты представили 91 147 участников из всех регионов России и 24 иностранных государств, в числе которых Республика Беларусь, Казахстан, Литва, США, Великобритания и многие другие. А победителями по итогам XVIII сезона стали 250 человек – ровно в 2 раза больше, чем в предыдущем году. В 2 раза больше молодых людей – школьников и студентов, представителей общественных объединений, ученых и педагогов-новаторов – получат поддержку своих инициатив от партнеров конкурса и самой платформы. Я говорю о грантах на реализацию своих проектов, стажировках и практиках в крупнейших компаниях, возможности получения дополнительного образования и других ценных призах». Марина Ибрагимова, преподаватель Гуманитарно-педагогического колледжа из города Махачкалы, победительница XVI всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», в нынешнем сезоне представила инициативу создания детского канала «Джигит ТВ» с познавательным и развлекательным контентом на языках народов республики. Уже сегодня команде проекта удалось организовать студию дубляжа, разработать мобильное приложение телеканала, а также перевести и озвучить более 10 мультфильмов на несколько языков народов Дагестана. Марина заняла II место в номинации «Мой родной язык» и в качестве приза получила премию от Российской академии образования и сертификат на прохождение образовательной программы «Управление проектами и развитие территорий». «Дети, проживающие в городах, вырастают без должного владения родным языком, что не может не сказаться на их будущем, так как вместе с языком познается культура, развивается национальное самосознание, прививаются важные ценности, становится понятной важность сохранения наследия предков. Мы решили сделать шаг для решения этой проблемы, этим шагом стало создание телеканала “Джигит ТВ”, который позволит детям, живущим как в Дагестане, так и за его пределами, в игровой форме учить их родной язык. Сегодня для команды проекта особенный день – мы во второй раз стали победителями конкурса “Моя страна – моя Россия”. Нам удалось реализовать наш первый проект “Аудиокниги на родных языках” и, уверены, с поддержкой платформы “Россия – страна возможностей” сможем воплотить все новые задумки», – поделилась Марина Ибрагимова. Обладателем специальных призов сразу в двух номинациях – «Моя педагогическая инициатива» и «Моя гордость. Моя малая родина» – стал Зайнодин Расулов, аспирант Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Зайнодин – автор проекта по популяризации инновационных технологий и инженерии среди школьников горных сел региона. В рамках инициативы команда университета проводит выездные занятия в отдаленных горных районах Республики Дагестан по профориентации местных школьников. Педагоги проводят для них занятия по цифровой обработке изделий в программе «ART Cam» с последующим созданием управляющих программ для изготовления разработанных ребятами изделий на гравировально-фрезерном станке. Программа позволяет запускать функцию симуляции процесса обработки, показывая качество обработки изделий. По итогам конкурса Зайнодин получил премию от Российской академии образования и был номинирован к получению гранта в рамках Грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи. «Уже второй год я принимаю участие в этом конкурсе наряду с сильными участниками и только сейчас в усердной борьбе удалось выиграть. Самое главное, что теперь благодаря поддержке платформы “Россия – страна возможностей” и Федерального агентства по делам молодежи мы сможем реализовать свой проект!» – рассказал Зайнодин Расулов. Самыми юными победителями всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» стали два жителя Республики Дагестан в возрасте до 13 лет, которые представили свои «космические» сказки и рисунки в специальной номинации «Сказки о космосе»: Али Баширов, 10 лет, сказка «Космическое путешествие Антона и его друзей»; Суюмбике Шадирова, 9 лет, сказка «Приключения на планете Краборг». О планах проекта на будущий год рассказала научный руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова: «Подводя итоги XVIII всероссийского конкурса “Моя страна – моя Россия” уже сегодня вместе со всем сообществом – нашими выпускниками, экспертами и партнерами проекта – мы работаем над грядущим сезоном, старт которого намечен на январь 2022 года. Планируются значительные изменения как в части календарного плана мероприятий, так и состава номинаций. Новый, XIX сезон, будет наполнен событиями как в онлайн-формате, который мы сохраним для финальных этапов, так и живыми встречами с участниками. Однако, в первую очередь, он станет подготовительным – совсем скоро, в 2023 году, конкурс будет отмечать свое 20-летие. И уже сегодня мы приглашаем всех наших друзей присоединиться к разработке юбилейного года проекта». Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

