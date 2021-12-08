На заседании Оперштаба по борьбе с COVID-19 обсуждён комплекс проблемных вопросов

Вчера, 7 декабря, Глава Дагестана Сергей Меликов провел очередное заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Его участниками был обсуждён целый комплекс проблемных вопросов, связанных с COVID-19.

На сегодня, по данным Минздрава и Роспотребнадзора республики, эпидемиологическая ситуация в Дагестане продолжает оставаться довольно сложной.

С одной стороны, в последнее время показатели заболеваемости немного снижаются. С другой – до настоящего времени случаев заражения больше, чем выздоровления. На лечении сегодня находятся тысячи людей, летальные исходы фиксируются ежедневно. «На данный момент наши врачи, медсестры в больницах борются за жизнь 47 тяжелых пациентов», – констатировал Меликов. Изменения в нормативах в связи с новым штаммом «Омикрон» При этом есть опасения, предостерёг Глава Дагестана, что ситуация может стать значительно более сложной в связи с распространением нового штамма «Омикрон» – в нашей стране уже выявлены случаи его появления.

С учетом особенностей нового штамма, его повышенной патогенности на федеральном уровне принято решение об ограничении срока действия ПЦР-теста 48-ю часами, а не 72-мя, как ранее.

В этой связи Глава Дагестана поручил в течение двух дней подготовить соответствующие изменения в действующие в республике нормативы.

Поставил задачу руководитель субъекта и кратно увеличить объемы исследований на коронавирус, что позволит его диагностировать на ранних стадиях, тем самым обеспечивая своевременную терапию.

За прошедшую неделю проведено 66 493 исследования или 307,8 тестов на 100 тыс. населения. Это соответствует параметру, установленному на федеральном уровне.

Однако не во всех муниципалитетах такая картина: есть районы с традиционно низкими показателями охвата тестированием. В том числе это Цунтинский, Гергебильский, Лакский, Гунибский, Гумбетовский и Акушинский районы, а также Дербент, Каспийск и Избербаш.

В этой связи Глава Дагестана предупредил о личной ответственности глав муниципалитетов. О вакцинации Также Сергей Меликов отметил, что, несмотря на существенные подвижки в работе по вакцинации, преодолеть значительное отставание в этой работе в республике пока не удалось. На 6 декабря текущего года количество вакцинированных составило более 685 тыс. человек.

При этом, считает глава региона, целевых показателей достигнуть возможно – об этом свидетельствует тот факт, что 3 муниципалитета задачу выполнили, выйдя в так называемую «зеленную зону»: Хивский (88,7 проц.), Докузпаринский (82,1 проц.) и Гумбетовский (81,2 проц.) районы.

Меликов напомнил: ситуация с выработкой коллективного иммунитета может быть осложнена предстоящими новогодними праздниками. В этот период прогнозируется, что темпы прививочной кампании могут снижаться. В этой связи, нацелил глава региона, необходимо принять дополнительные меры. Применение QR-кодов Определенная стабилизация ситуации, по мнению руководителя субъекта, в некоторой степени является хорошим показателем эффективности принимаемых мер по введению QR-кодов.

«Понятно, что такие шаги как у нас в республике, так и по всей стране вызывают дискуссии в СМИ, социальных сетях. При этом во всех странах мира применение QR-кодов – это уже норма жизни», – сказал вместе с тем Меликов и потребовал усилить информационно-профилактическую работу в данном направлении.

«QR-коды – это мера, в первую очередь, призванная защитить людей из группы риска, тех, кто не привит, поскольку именно им крайне опасно посещать места, где есть угроза заражения», – напомнил Глава Дагестана.

Введенные меры, отметил руководитель республики, предложены с опорой на серьезные научные исследования и имеющуюся практику. При этом далеко не всеми подобные аргументы принимаются всерьез.

Об этом говорят результаты проверки общественных патрулей из числа волонтеров, представителей общественных организаций на предмет соблюдения требования по предъявлению гражданами QR-кода.

По итогам проверки установлено, что около 80 проц. объектов предпринимательства не соблюдают в полной мере установленные требования.

Меликов подчеркнул: залогом мер по борьбе с пандемией является сознательность граждан, в том числе предпринимательского сообщества. Руководитель субъекта напомнил в этой связи об обязательствах бизнеса перед людьми.

Представитель бизнес-сообщества, основатель Ассоциации рестораторов Лейла Багандова, рассказывая о принимаемых мерах в плане противодействия коронавирусу, заявила, что Ассоциацией активно ведется информационная работа, причем основанная на личном примере работников ресторанов, 85 % которых вакцинированы.

«На мой взгляд, нежелание вакцинироваться – это упущение предпринимателей, руководителей общепитов. Думаю, это вопрос невежества. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы реализовать требования Указа в части вакцинации и применения QR-кодов», – прокомментировала Багандова.

Сергей Меликов в этом контексте призвал руководителей органов исполнительной власти, курирующих предпринимательство, прибегать к индивидуальному подходу в каждом отдельном случае. В этой связи было сделано замечание врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Хаджи-Мураду Абашилову. Роспотребнадзор и Минздрав о новом штамме «Омикрон» В ходе Оперативного штаба врио руководителя Управления Роспотребнадзора по РД Раисат Арбуханова рассказала, что в республике продолжается экспресс-тестирование населения. На сегодняшний день проведено 31 528 исследований.

Она также сообщила о проводимых эпидемиологических исследованиях, связанных с новым штаммом коронавируса. «Данный штамм имеет множество мутаций и очень заразен. Он высококонтагиозный. Если выявленный больной контактировал с большим количеством людей, через двое суток мы можем получить увеличение числа новых случаев в десятикратном размере», – заявила докладчик.

В связи с этим, отметила Арбуханова, Правительству РД необходимо в кратчайшие сроки определить и обеспечить готовность обсерватории для пребывающих из неблагополучных стран.

В свою очередь врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева проинформировала, что в настоящее время в республике развернуто 2075 коек, резерв составляет 20,6% коек. За предыдущую неделю было госпитализировано 1212 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 158 человек.

«У нас нет стойкой тенденции к снижению смертности. Она остаётся высокой. Только за 6 дней этого месяца в стационарах республики умерло 66 человек, из которых 57 – это случаи с подтвержденным Covid-19. Пациенты поступают в крайне тяжелом состоянии», – рассказала Беляева.

Она также напомнила, что в настоящее время разрешена вакцинация беременных женщин с 22 недели беременности. Министерство в этой части проводит разъяснительную работу.

Также руководитель ведомства прокомментировала появление нового омикрон-штамма коронавируса: «Медицинским учреждением, в которое будут госпитализированы пациенты с подозрением на новый штамм, определена Каспийская центральная городская больница. Предусмотрены три боксированные палаты». Беляева добавила, что данное учреждение выбрано не случайно. Оно территориально ближе к аэропорту, что позволит не распространять инфекцию по республике.

Также, по словам Беляевой, в республике развернуты дополнительные пункты вакцинации. Они открыты вне поликлиник и полностью оснащены необходимым медицинским оборудованием. Кроме того, добавила врио министра, Минздрав заключил соглашение с Минтруда РД по доставке малоподвижных пациентов в пункты вакцинации.

«Весь мир вакцинируется. И Минздрав приводит цифры: там, где вакцинированных больше 80 %, заболеваемость ниже 3 %. Я больше не буду слушать ничьих оправданий», – заявил Меликов. Перечень объектов предпринимательства-нарушителей требований Глава Дагестана также озвучил перечень субъектов предпринимательства, несоблюдающих правила предъявления QR-кода: это ТЦ – «Арбат-Медиа», «Европейский», «Этажи», «Ардар», «Киргу», «ГУМ», «Вегас», «Апельсин», «Москва», «Ильхан», торговый двор «М-Шат», магазины «Импульс», «05ру» и сеть магазинов «Зеленое яблоко». Практически все крупные торговые центры в Махачкале нарушают установленные требования. Глава региона призвал кураторов этой деятельности сделать соответствующие выводы и применять в дальнейшем такие меры воздействия к нарушителям, которые действительно смогут коренным образом повлиять на ситуацию, тогда как традиционные штрафные санкции не меняют положения дел.

О соблюдении требований Указа Главы РД в том числе в части ограничения допуска лиц в отдельные помещения и в места оказания услуг без предъявления ими соответствующего QR-кода проинформировали в рамках заседания глава Хасавюрта Корголи Корголиев, глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов, глава Каспийска Борис Гонцов.

Сергей Меликов, еще раз поблагодарив руководителей Хивского, Докузпаринского и Гумбетовского районов за хорошую работу в части вакцинации населения, призвал глав дагестанских городов заимствовать опыт коллег.

В числе тех, чью активную позицию в борьбе с коронавирусной инфекцией можно поставить в пример, было названо Главой Дагестана также МВД по РД.

С выходом Указа Главы РД о дополнительных ограничениях за нарушения правил ведомством составлено свыше 11 тысячи протоколов, из них в отношении объектов предпринимательства – 522. За нарушение ограничений допуска лиц без предъявления ими QR-кода составлено 263 административных протокола, принимаются меры по пресечению незаконной реализации документов о вакцинации от инфекции и проведении ПЦР-тестов. В этой части возбуждено 12 уголовных дел. Осуществлена также проверка в отношении банкетных залов – с 18 ноября текущего года составлено 16 протоколов о нарушениях ограничений.

«Идет вакцинация и ревакцинация личного состава МВД республики. На 6 декабря оба компонента вакцины получили 91,8% от фактической численности личного состава, из них ревакцинировались – 21,8%, остальные имеют медицинское противопоказание или высокие титры антител. Уровень заболеваемости личного состава – 0,47%», – сообщил заместитель министра – начальник полиции Министерства внутренних дел по Республике Дагестан Дмитрий Гутыря.