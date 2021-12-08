ЗАМАНА - Дагестанцев приглашают подписаться на «Литературную газета»

Дагестанцев приглашают подписаться на «Литературную газета»

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08 декабря, 2021. Среда 12:22

«Литературная газета» - единственный в России культурологический еженедельник, основанный в 1830 году по инициативе А.С. Пушкина.

Дагестанцев приглашают подписаться на «Литературную газета»
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Сегодня на страницах «Литературной газеты» публикуются не только фундаментальные научные материалы, но и острые, злободневные статьи, в которых обсуждаются события общественной и политической жизни нашей страны и зарубежья. В каждом номере - дискуссии известных политологов, экономистов и критиков, исторические факты и материалы, интервью медийных персон. «Литературная газета» была и остается неотъемлемой частью истории, культуры и духовной жизни России, ее национальным достоянием.

Особо хочется отметить, что и сегодня на страницах «Литературной газеты» публикуются лучшие Российские и зарубежные поэты и прозаики Захар Прилепин, Сола Монова, Сергей Лукьяненко, Ах Астахова и др.

Богатое наследие русской культуры воспитывает в россиянах и людях приравнивавших себя к русскому миру гордость за причастность к русской культуре, а у большинства Россиян патриотические чувства.

Подписаться на «Литературную газету» можно в любом почтовом отделении, а так же, не выходя из дома на сайте www.lgz.ru

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
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