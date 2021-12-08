ЦУР посодействовал оперативной замене крыши многоквартирного дома в Каспийске

«В систему «Инцидент Менеджмент» стали поступать комментарии от жильцов дома №12 улицы Омарова в городе Каспийске. Горожане жаловались на крышу дома, которая протекала во время выпадения осадков. Это привело образованию сырости и плесени в квартирах.

«Кровлю, которая защищает дом от погодных условий, необходимо было немедленно заменить», - рассказал руководитель отдела обратной связи ЦУР РД Максим Глазков.

Сотрудники Центра управления регионом Республики Дагестан уведомили о проблеме организацию, отвечающую за обслуживание крыши указанного дома, а именно - Управление ЖКХ города Каспийска. Специалист коммунальной службы выехал на место и подтвердил факт проблемы. В течение нескольких дней были начаты ремонтные работы, которые продлились до 7 декабря. В настоящий момент крыша дома №12 по улице Омарова полностью восстановлена.