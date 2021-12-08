ЗАМАНА - ЦУР посодействовал оперативной замене крыши многоквартирного дома в Каспийске

ЦУР посодействовал оперативной замене крыши многоквартирного дома в Каспийске

Автор
08 декабря, 2021. Среда 10:47
ЦУР посодействовал оперативной замене крыши многоквартирного дома в Каспийске

Центр управления регионом Дагестана посодействовал быстрому решению проблемы жителей Каспийска, сообщают в Центре.

ЦУР посодействовал оперативной замене крыши многоквартирного дома в Каспийске
Информация

«В систему «Инцидент Менеджмент» стали поступать комментарии от жильцов дома №12 улицы Омарова в городе Каспийске. Горожане жаловались на крышу дома, которая протекала во время выпадения осадков. Это привело образованию сырости и плесени в квартирах.

«Кровлю, которая защищает дом от погодных условий, необходимо было немедленно заменить», - рассказал руководитель отдела обратной связи ЦУР РД Максим Глазков.

Сотрудники Центра управления регионом Республики Дагестан уведомили о проблеме организацию, отвечающую за обслуживание крыши указанного дома, а именно - Управление ЖКХ города Каспийска. Специалист коммунальной службы выехал на место и подтвердил факт проблемы. В течение нескольких дней были начаты ремонтные работы, которые продлились до 7 декабря. В настоящий момент крыша дома №12 по улице Омарова полностью восстановлена.

 

Прочитано 36 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top