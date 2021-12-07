Дагестанская команда одержала победу в финале конкурса «Цифровой прорыв»

Это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Среди лучших – команда из Республики Дагестан. Отметим, что 251 команда со всей России соревновалась в Иннополисе и 14 региональных ИТ-хабах, а также в онлайн-формате. 36 лучших команд разделили призовой фонд в размере 24 млн рублей. Также 7 командам были присуждены гранты партнеров – суммарно более 2 млн рублей. По итогам финального хакатона разработано 232 решения по предложенным 12 кейсовым задачам. Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко обратился к участникам. «Крайне важно, что сейчас кейсы, которые вы решали, – это задачи, которые действительно нужны и реально будут реализованы. Хочу поблагодарить все организации, представившие свои конкурсные задания. Многие из заказчиков, дававших свои кейсы, уже в целом не скрывали, что заинтересованы в приглашении команд-участников “Цифрового прорыва” к полноценному сотрудничеству или трудоустройству к себе на работу», – отметил он. Сабина Магомедова, Магомед Муталов, Саид Магамедрагимов, Мурад Миллинов и Шамсуддин Джамалов из команды Longterm_dev (Дагестан) заняли второе место в кейсе Accenture. Команда представила систему аналитики качества сырья при приемке в полевых условиях. Данная система является веб-платформой, автоматизирующей рабочее место сотрудника отдела технического контроля и позволяющая анализировать качество сырья при приемке посредством технологии компьютерного зрения. Качество сырья определяется путем передачи изображений с камер, фиксирующих погрузку, нейронной сети для последующей обработки. Обработанный результат о браке передается в АРМ сотрудника ОТК. Уникальность: использование усилителя с антеннами, улучшающие качество сигнала сотовой связи, что позволит передавать изображения с камер на сервер.